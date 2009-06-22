Ждем удешевление «шенгена» с 60 до 35 евро

Комиссар ЕС Бенита Ферреро-Вальднер обещала постараться донести эту идею до еврочиновников.

В ходе разговора с европейским чиновником (который продлился около 2-х с половиной часов) Глава нашего государства подчеркнул: у Беларуси и ЕС есть основа для дальнейшего выстраивания отношений.



- Может быть, я не похож на такого, знаете ли, дипломата в белой рубашке. Я считаю, что политика должна носить искренний характер. Даже если тебе это сегодня не выгодно – правду сказать. Потому что потом, спустя некоторое время, всё равно обнаружится ложь, и из ситуации будет выходить очень сложно. Поэтому я хочу просто, если у вас будут вопросы, ответить на них очень честно, даже если это будут очень неудобные вопросы. Если у вас есть какое-то убеждение по этим вопросам и оно, с моей точки зрения, неверное, я попытаюсь вас разубедить. Я очень бы просил, чтобы и вы таким образом поступили в сегодняшнем разговоре, потому что , как я понимаю, от этой встречи зависит очень многое. Чего мы хотим от Европы? Мы хотим от Европы, чтобы Европа понимала, что Беларусь – это не только географический центр этого континента, что здесь живут очень порядочные, честные и трудолюбивые люди, что здесь существует суверенное и независимое государство. И это великое достояние любого народа. И посягать на суверенитет и независимость, как бы кому-то не хотелось, мы позволить не можем. В силу того, что менталитет белорусского народа – это доброта и порядочность, трудолюбие, мы хотели бы нормального отношения с европейским континентом, - сказал Президент.

Диалог Беларуси и Европейского союза развивается поступательно. С 2007-ого года наметилась позитивная динамика в нормализации отношений Минска и Брюсселя. Сегодня в двухстороннем взаимодействии наступил период прямого диалога: европейские чиновники приезжают в Минск, чтобы лично, без посредников, наладить диалог с Беларусью. Так, в феврале нынешнего года нашу страну посетил Верховный представитель ЕС по общей внешней политике, Генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер Солана. А в апреле - Министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Чехии Карел Шварценберг.

- Я понимаю, я должен ответить на вопрос: что же мы положили с другой стороны на чашу весов наших отношений с Европой? Я хочу, чтоб вы понимали, как мы это понимаем. Европа не может без своего сердца. Более того, мы сегодня – соединяющее звено. Как принято говорить, мост между такими монстрами как Европейский Союз и Россией. Через нашу территорию проходит 100 миллионов тонн грузов в год. 90 процентов – это грузы из Европы в Россию. Через нашу страну проходят основные артерии по нефти, газу природному из Российской Федерации, автомобильное, дорожное сообщение. И заметьте, всё это в хорошем состоянии, гораздо лучше, чем у наших соседей. И вопрос безопасности. Очень актуальный сейчас. Мы никогда не имели нареканий со стороны вашей по поводу того, что в Беларуси что-то плохо, что мы не обеспечиваем основные элементы безопасности Европейского союза. Мы всегда эффективно боролись с нелегальной миграцией, наркотрафиком, импортом туда и обратно радиоактивных материалов. И последнее: это великое достояние наше - у нас абсолютно стабильная обстановка в стране. У нас нет никаких конфликтов межконфессиональных, национальных конфликтов. Как бы не было сложно у нас, но те люди, которые живут у нас, в основном довольны, что они живут в спокойном мире. Я думаю, госпожа Ферреро-Вальднер, что это создает ту основу, на которой мы можем строить наши отношения. И мы искренне хотим – я искренне это говорю, хоть кому-то это не нравится – мы искренне хотим построить с вами хорошие отношения, - сказал Президент.

- Этот визит символизирует потенциал, который существует в наших отношениях. Мы находимся на перекрестке дорог в Европе. Наше взаимодействие – это должна быть улица с движением в обе стороны. И если такое движение будет осуществляться и с вашей стороны, то я надеюсь, что потенциал, который существует в наших отношениях, будет реализован, - полагает Бенита Ферреро-Вальднер, комиссар Европейского Союза по внешним связям и европейской политике соседства.

А ещё недавно Запад пытался выставить перед Беларусью ряд условий. Но Минск всегда отвечал: они будут выполнены, если соответствуют национальным интересам нашего государства. Президент Беларуси неоднократно заявлял: эти требования списаны у нашей оппозиции. А Запад их просто ретранслировал. Потому сегодня так ценен диалог Беларуси и ЕС без посредников. Как результат прямого диалога – выход на новый уровень взаимодействия: в Минске сегодня заявили о 10 миллионах евро из бюджета Еврокомиссии для совершенствования в области стандартизации и продовольственной безопасности Беларуси. И о взаимодействии в энергетической сфере: обе стороны закрепили свои намерения соответствующим Меморандумом.

И прикладной характер большой политики: снижение стоимости шенгенских виз. Комиссар ЕС Бенита Ферреро-Вальднер поддерживает эту идею - уменьшить размер «шенгена» для белорусов с 60 до 35 евро. Граждане Беларуси фактически дискриминируются в плане величины визовой ставки в сравнении с условиями, действующими для россиян и украинцев.