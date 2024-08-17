Ждать ли переговоры России и Украины в 2024-м? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Возможны ли мирные переговоры между Россией и Украиной в этом году? Какие цели преследовала атака ВСУ на Курск и Белгород? К чему приведут террористические действия режима Зеленского? Эти и другие вопросы обсудят эксперты в студии проекта «САСС уполномочен заявить». Конец мира. Военные авантюры Зеленского сорвали мирный процесс.

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог:

Владимир Владимирович что сказал Зеленскому? Будут дальше условия только хуже. Мы не знали, когда условия будут хуже. Сколько было времени дано Зеленскому. Зеленский сам себе время на раздумья сократил террористическими действиями.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Сама по себе украинская сторона не ожидала от нас такого действия. Она попросту сейчас пытается отмолчаться: это беспилотники не наши, мы ничего не знаем, ничего не видели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много-много раз, этим показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности.