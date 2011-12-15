Жака Ширака приговорили к двум годам лишения свободы условно

Новости Франции. Во Франции завершился скандальный процесс по делу экс-президента Франции Жака Ширака.

Суд Парижа приговорил политика к двум годам лишения свободы условно за незаконное присвоение денег и превышение служебных полномочий во время работы на посту мэра французской столицы в 90-х. По версии обвинения, градоначальник и еще 9 обвиняемых создали около тридцати фиктивных рабочих мест, которые использовали в собственных интересах.

Это первый во Франции обвинительный приговор бывшему главе государства со времен Второй Мировой. Сам Ширак не присутствовал в суде по состоянию здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.