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Жака Ширака приговорили к двум годам лишения свободы условно

15 декабря 2011 14:22
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Новости Франции. Во Франции завершился скандальный процесс по делу экс-президента Франции Жака Ширака.

Суд Парижа приговорил политика к двум годам лишения свободы условно за незаконное присвоение денег и превышение служебных полномочий во время работы на посту мэра французской столицы в 90-х. По версии обвинения, градоначальник и еще 9 обвиняемых создали около тридцати фиктивных рабочих мест, которые использовали в собственных интересах.

Это первый во Франции обвинительный приговор бывшему главе государства со времен Второй Мировой. Сам Ширак не присутствовал в суде по состоянию здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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