Жак Фор надеется на продуктивное сотрудничество со всеми участниками избирательного процесса на выборах Президента Беларуси

Новости Беларуси. Глава наблюдательной миссии ОБСЕ на президентских выборах в Беларуси надеется на продуктивное сотрудничество со всеми участниками избирательного процесса. Об этом Жак Фор сообщил 26 августа в Минске.

По словам французского дипломата, вместе с ним в белорусскую столицу уже прибыли 11 специалистов из 10 стран, которые относятся к региону ОБСЕ. А в следующий понедельник к ним присоединятся еще 36 наблюдателей из 16 стран. Они будут распределены по всем регионам Беларуси.

Жак Фор также сообщил, что работа наблюдательной миссии бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ во время президентской кампании никоим образом не предполагает вмешательства в избирательный процесс. Он заверил, что мониторинг европейских экспертов будет строиться на основе профессионализма, беспристрастности, прозрачности и объективности.

Выборы главы белорусского государства пройдут 11 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.