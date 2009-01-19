Прямой эфир

Завтра Президент Беларуси совершит рабочий визит в Украину

19 января 2009 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Планируется, что Александр Лукашенко в Чернигове проведет переговоры с Президентом Украины Виктором Ющенко в формате один на один, а затем и в расширенном составе. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. Главная тема переговоров – развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран.

По итогам 2008 года объем взаимного товарооборота Беларуси и Украины превысил 5 миллиардов долларов, в 2003 году этот показатель составил 705,6 миллионов долларов. Важно сохранить положительную динамику развития торгово-экономических отношений, в том числе и посредством выработки планов совместных действий в условиях мирового финансово-экономического кризиса.

В повестке дня также ряд других вопросов двусторонних белорусско-украинских отношений. Например, проблема обеспечения упрощенного порядка проезда участка автомобильной дороги Славутич-Чернобыльская АЭС, проходящего по белорусской территории. Взаимоприемлемое урегулирование пограничных вопросов отвечает интересам обеих сторон и должно способствовать развитию приграничного и межрегионального сотрудничества Беларуси и Украины.

Другие новости рубрики

Все новости
19 января 2009 11:54

Иностранные дипломаты вручили верительные грамоты Президенту Беларуси

18 января 2009 14:53

Конфликт в Секторе Газа урегулируется, если будут четко соблюдаться резолюции Совета безопасности ООН

17 января 2009 14:32

В Москве собрались представители стран-потребителей и транзитеров российского газа