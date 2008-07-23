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Завтра последний день предоставления заявлений в окружные избирательные комиссии

23 июля 2008 16:43
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Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь назначены указом Президента на 28 сентября. Уже сейчас зарегистрировано полторы инициативной группы на каждый избирательный округ. Всего создано около двухсот инициативных групп из десяти и более человек. И идет сбор подписей. Их, кстати, должно быть не менее 1000, чтобы кандидат мог претендовать на статус народного избранника.

Баллотироваться также можно от трудового коллектива или политической партии. С 19 по 28 августа в стране пройдет регистрация кандидатов.

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