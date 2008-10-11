Завершился визит Президента Беларуси в Кыргызстан

В Бишкеке Александр Лукашенко принял участие в саммитах СНГ и ЕврАзЭС. А сегодня глава государства провел переговоры с Президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым. Как отметил Александр Лукашенко, эта страна остается важным партнером Беларуси в Центрально-Азиатском регионе. Стратегическое партнерство лидеры двух стран подтвердили в совместной декларации. А экономическое сотрудничество решили развивать по конкретным производственным проектам. Первый шаг - организованная в Бишкеке сборка белорусских тракторов «Беларус 82.1». Открытие нового производства состоялось в присутствии Президентов двух стран.