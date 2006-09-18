Завершился визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в столицу Кубы

Напомним, что глава белорусского государства принимал участие в саммите Движения неприсоединения в Гаване. Александр Лукашенко считает, что гаванский саммит имел для нашей страны большое значение. В частности, двухдневный форум позволил встретиться, познакомиться и достичь различных договоренностей с лидерами многих государств, подчеркнул Александр Лукашенко в интервью кубинскому телевидению. "На данном первоначальном этапе мы достигли различных договоренностей здесь, в Гаване. У нас предстоят в этом и следующем году визиты в Малайзию, Вьетнам, ЮАР, Венесуэлу, Боливию, Египет, Алжир, Иран. Но там уже разговор будет идти о конкретных темах и программах. А фундамент для этого заложен в Гаване. Во-вторых, со многими государствами мы здесь подписали соглашения. В частности, с Венесуэлой - о конкретных направлениях сотрудничества, с Кубой договорились о расширении торгово-экономического взаимодействия. Словом, сделали много для того, чтобы люди почувствовали пользу", - сообщил глава государства. Позитивным фактором белорусский лидер отметил и то, что члены Движения неприсоединения в Гаване смогли лучше узнать позицию Беларуси.