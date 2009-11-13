Завершился визит Президента Азербайджана в Беларусь

Самолет Ильхама Алиева 13 ноября утром улетел из Национального аэропорта Минск.

Накануне в Минске лидеры двух государств заявили, что Беларусь и Азербайджан должны выйти на товарооборот в миллиард долларов. Переговоры прошли в узком и расширенном составе. Стороны договорились выйти на новые масштабные совместные проекты. Новые направления выбраны в области сельского хозяйства, машиностроения, создании совместных производств.

У республик есть также хороший потенциал для взаимодействия в сфере инвестиций. Глава нашего государства предложил создать совместные бизнес-центры и совет Делового сотрудничества. Эти структуры помогут сделать более привлекательным бизнес-климат в обоих государствах.

Александр Лукашенко:

Надо идти дальше: реализовать на практике идеи по созданию в Азербайджане совместных производств автокранов, лифтового оборудования, навесной сельскохозяйственной техники. У нас накоплен большой опыт модернизации промышленности, мы готовы делиться с нашими друзьями.

Мы только что договорились, что надо двигаться от простых форм торговли к совместным производствам.

По завершению встречи стороны подписали целый ряд документов. Это совместная декларация, соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики, между пограничными ведомствами двух стран и в области архивного дела.

Ещё Беларусь и Азербайджан договорились координировать деятельность в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Президент Беларуси выразил уверенность, что нынешний визит Ильхама Алиева окажется таким же результативным, как предыдущий, и откроет качественно новую страницу белорусско-азербайджанских отношений.