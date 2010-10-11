Завершился визит Александра Лукашенко в Китай

13 проектов на $3,5 миллиардов. Именно такими внушительными цифрами завершился визит Президента Беларуси. За три дня Александр Лукашенко побывал в Шанхае на Всемирной выставке «ЭКСПО-2010». И там, и уже в Пекине принял участие в церемониях открытия важных экономических объектов для двух стран. В столице Китая Александр Лукашенко встретился и с Председателем КНР Ху Цзиньтао.

Накануне вечером президентский лайнер приземлился в аэропорту Пекина. В госрезиденции Дяоюйтай почти 800 лет отдыхали китайские императоры, с средины прошлого века во дворце размещают высоких зарубежных гостей. Некоторые залы вмещают сразу 1000 человек.

Сегодня в Дяоюйтай состоялось подписание двусторонних документов: беларусь и Китай заключили 3 кредитных, 8 коммерческих и 2 рамочных соглашения. Окументы охватывают самые разные сферы экономики — от энергетики и промышленности до банковского дела. Примечательно, что Беларусь впервые подписывает пакетное соглашение общей стоимостью более 3 миллиардов долларов.

Выделять деньги для совместных приоритетных проектов будет «Эксимбанк» КНР. Например, на электрификацию железной дороги Гомель-Осиповичи и Жлобин-Калинковичи. Есть соглашение по поставкам грузовых электровозов. Появятся у нас в стране белорусско-китайский индустриальный банк, генподряд у Поднебесной и на реконструкцию Национального аэропорта «Минск» стоимостью в $600 миллионов.

Вадим Мельник, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Мы будем строить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту «Минск» и дополнительный терминал для выполнения транзитных международных рейсов, а также предусмотрена частичная реконструкция старого терминала аэропорта.

Ещё два проекта — возведение завода кальцинированной соды и завода по производству целлюлозы. Очень много новых объектов появится в столице. Во-первых, гостиничный комплекс «Пекин», во-вторых, посредством китайского капитала будут развивать интеллектуальную транспортную систему города. За китайские деньги создадут транспортную развязку на проспекте Дзержинского. Сегодня же мэр Минска заключил контракт на строительство завода индустриального домостроения.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В сумме на $3,5 млрд. уже подписано контрактов в самых разных сферах: в сфере энергетики, в сфере коммуникаций — железнодорожных, автомобильных, авиационных, в сфере целлюлозно-бумажной промышленности, в сфере инфраструктуры. Это позволяет Беларуси, с одной стороны, ускорить динамику социально-экономического развития, а с другой, китайскому бизнесу прорубить окно в Европу и доказать свою состоятельность на европейском континенте.

Недалеко от Пекина теперь собирают белорусские БелАЗы, здесь же гигантские самосвалы получают сервисное обслуживание. За этот год белорусско-китайское производство уже выиграло 6 тендеров из 12 на поставки техники. Их общая стоимость — $36 миллионов. Задача на первое время — занять четверть китайского рынка по продажам карьерных самосвалов, более отдаленная перспектива — выйти на поставки в соседние страны.

Сюй Тао, генеральный директор совместного предприятия «АВИК-БелАЗ Карьерные машины»:

Мы своими глазами увидели, что, благодаря нашей хорошей успешной взаимной работе, машины БелАЗ больше продаются на китайском рынке. Белорусская продукция конкурентноспособна: она качественная, недорогая и проще для шоферов. Если мы будем хорошо работать вместе, то займем не только китайский рынок, но и выйдем на мировой рынок. Поэтому мы надеемся, что наш бизнес будет развиваться успешно.

Александр Лукашенко сегодня принял участие в торжественном открытии СП .

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«БелАЗ» — это гордость белорусского машиностроения, это бренд, знаменитый сегодня во всем мире. Наша карьерная техника прекрасно зарекомендовала себя во многих странах. В Китае она хорошо известна еще с 60-х гг. прошлого века. Уже около 15 лет по вопросам поставок нашей техники мы работаем вместе с корпорацией «КАТИК Сэплай», которая входит в структуру известной китайской корпорации авиационной промышленности. Результатом этого успешного взаимовыгодного сотрудничества стало создание совместного предприятия «АВИК-БелАЗ Карьерные машины».

Встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Ху Цзиньтао состояась в Доме народных собраний, где заседает китайский Парламент. Кстати, тоже огромное сооружение — каждой административной единице Китая в здании посвящен отдельный зал, убранный в соответствии с местными традициями. Главы государств обсудили двусторонние взаимоотношения и возможные перспективы на будущее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в очередной раз поражены теми масштабами, теми уникальными проектами, которые вы создаете. Вы демонстрируете всему миру динамизм, и вашу страстную устремленность вперед, к победе. На моих глазах произошли основные события, которые вывели вас в лидеры мировых государств. Мы радуемся за вас. Мы радовались вашим успехам на олимпиаде в Пекине, мы радуемся вашей успешной выставке в Шанхае, мы радуемся всему тому новому, что произошло в последнее время на китайской земле, тому, что вы построили, качеству жизни людей. Мы относимся к вашим успехам, как к своим собственным.

Если широко говорить о совместных проектах с Китаем, то здесь уже чувствуется размах. Кредитная линия для Беларуси на $15 миллиардов, договоренность о которой была достигнута весной этого года, можно сказать, освоена на 3,5 миллиарда. Причем, средства на очень щадящих кредитных условиях — гораздо выгоднее, чем брать, например, у России или МВФ. Кроме этого, здесь идет речь об обмене технологиями: за время кризиса Китай скупил их на миллиарды. Поскольку у нас масса совместных проектов, то делиться ими придется. Причем, если заглянуть в будущее, то кооперация на уровне производств будет расти. Уже сейчас на разной степени проработки находится около 100 проектов.