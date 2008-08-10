Завершился рабочий визит Президента Беларуси в Китайскую Народную Республику

Беларусь и Китай должны стать стратегическими партнерами – такую уверенность выразил Александр Лукашенко.

Глава государства, находясь в Олимпийском Пекине, провел ряд встреч на высшем уровне, участвовал в переговорах с руководством корпорации "Ситик". И даже вышел на лед в товарищеском хоккейном матче. Сегодня в интервью СМИ Александр Лукашенко высоко оценил достижения Китая в экономическом развитии, назвав их блестящими. Говоря о двухсторонних отношениях между нашими странами, Президент подчеркнул, что "у нас, конечно, нет никаких проблем, но надо идти дальше и не останавливаться".

Две страны уже задумываются о тактике и стратегии взаимного сотрудничества и, похоже, готовы выходить на уровень стратегический. Подняться на эту, высшую, планку в отношениях вполне может помочь экономическая составляющая: когда-то двусторонний товарооборот был 100 миллионов долларов, и стороны мечтали достичь объема взаимной торговли в 500 миллионов долларов. Сегодня Пекин и Минск уже говорят о цифре в 2 миллиарда. Александр Лукашенко, находясь в Пекине, говорит, что это гигантские шаги в товарообороте.

Именно такая гигантская скорость позволила и Китаю вот так организовать главные спортивные старты четырехлетия. Делясь впечатлениями об увиденном в Поднебесной, глава государства подчеркнул: китайцы уже победили. Ведь превзойти то, что они сделали до Олимпиады, и то, что показали на открытии игр, вряд ли под силу какому-то государству.

Конкретикой переговорного процесса в столице Олимпиады была встреча с руководством известной корпорации СИТИК. Президент Беларуси предложил активизировать сотрудничество. Предложение нашло полное понимание и поддержку. "Ситик" уже участвует в проекте создания трех цементных линий у нас и активно проявляет интерес к сотрудничеству в сферах строительства, производства новых стройматериалов, а также энергетики и создания туристической инфраструктуры на белорусской территории.



