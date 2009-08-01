Завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Кыргызстан

Накануне вечером Президент принял участие в неформальной встрече глав государств - членов ОДКБ.

Неформальный саммит ОДКБ состоялся на берегу Иссык-Куля - самом красивом месте отдыха Средней Азии.

На форум приехали все лидеры стран, входящих в организацию Договора – президенты Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Киргызстана. Встреча «без галстуков» длилась более двух часов.

Ближе к полуночи Курманбек Бакиев, хозяин саммита, и Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ, сообщили, что состоялся конструктивный разговор по вопросам безопасности и борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом как на пространстве ОДКБ, так в целом в мире. Главы государств договорились вести скоординированную информационную политику, а также создать на берегу Иссык-Куля молодежный центр воспитания.