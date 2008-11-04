Завершился официальный визит в Беларусь руководителя Великой ливийской революции

Самолёт Муамара Каддафи вылетел из Национального аэропорта Минск. По итогам трехдневного визита подписан ряд двусторонних соглашений. В их числе - Конвенция об избежании двойного налогообложения, Протокол о юридическом сотрудничестве, Меморандум о взаимопонимании в области стандартизации и метрологии, а также Cоглашение о сотрудничестве СМИ. Президент Беларуси выразил надежду, что приезд в нашу страну ливийского лидера придаст новый мощный импульс взаимовыгодному сотрудничеству по всем направлениям. По окончании переговоров Муамар Каддафи поблагодарил белорусскую сторону за поддержку своей страны и пригласил Президента Беларуси снова посетить Ливию.