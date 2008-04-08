Завершился официальный визит Президента Беларуси в Социалистическую Республику Вьетнам

Официальный Минск рассматривает эту страну в качестве стратегического партнера в сфере мировой политики и экономики.

А в Ханое уверены, что нынешний визит Александра Лукашенко закладывает новый этап в развитии двустороннего взаимодействия.

Сегодня утром Президент Беларуси принял участие в церемониях возложения венков к Монументу павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина. Затем главе белорусского государства была предложена краткая экскурсия по музею Хо Ши Мина.

Самым ярким мероприятием сегодняшнего дня, стало общение Александра Лукашенко с выпускниками белорусских вузов. Всего, в свое время, образование в Беларуси получили более 3 тысяч граждан этой страны. Многие из них, занимают сейчас ключевые посты в правительстве Вьетнама. Например - министр науки и технологий, министр сельского хозяйства, а также бывший министр образования. Также на встрече присутствовали представители общества дружбы "Вьетнам-Беларусь", научных кругов, профсоюзов, Союза женщин и других общественных организаций Вьетнама.

Сегодняшняя встреча с белорусским Президентом получилась по-настоящему теплой. Приглашенные вьетнамцы демонстрировали почти безупречный русский, который они помнят еще с молодости. Общаясь с ними, Александр Лукашенко много говорил об истории. Истории Беларуси и Вьетнама. Здесь очень много общего. Оба народа знают, что такое война, и оба народа смогли победить агрессора.

Кроме того, Президент Беларуси сравнил Вьетнам 1997-го, когда Александр Лукашенко был тут с первым официальным визитом, и Вьетнам современный. Страна совершила настоящий прорыв - за короткий промежуток времени, ей удалось добиться высоких экономических успехов. Между тем, экономика - главная цель нынешнего визита главы белорусского государства во Вьетнам. Об этом он заявил накануне во время встречи с президентом этой страны.

7 апреля Президент Беларуси провел переговоры с руководством страны, во время которых стороны наметили конкретные шаги по расширению двустороннего сотрудничества и наращиванию взаимной торговли. В присутствии глав двух государств были подписаны документы, касающиеся развития контактов в различных сферах. Принята также совместная декларация. Как подчеркнул Александр Лукашенко, за 2-3 года Беларусь и Вьетнам могут увеличить уровень товарооборота практически в 10 раз, и такая цель стоит перед двумя странами.

"Мы рассчитываем на существенный прорыв в наших торгово-экономических отношениях и роста товарооборота. Беларуси есть что предложить Вьетнаму, так как и Вьетнаму есть что предложить нашей стране. Я хочу выразить уверенность в том, что двухстороннее сотрудничество с Социалистической Республикой Вьетнам, будет и так же поступательно развиваться по всем направлениям на благо белорусского и вьетнамского народов", - подчеркнул Президент.

Белорусская делегация возвращается на Родину с десятком подписанных соглашений. Все нюансы деловые круги Беларуси обсудили сегодня на бизнес-форуме со своими ханойскими коллегами. Весьма показателен тот факт, что во время визита был подписан крупный контракт - до конца года Вьетнам купит у Беларуси более полутысячи тракторов.

Впрочем, итоги ханойских договоренностей на практике, оба президента оценят уже в Минске. Вчера, 7 апреля, президент Вьетнама принял приглашение Александра Лукашенко посетить с визитом белорусскую столицу.

Близость моделей развития Беларуси и Вьетнама создает прочный фундамент для расширения экономической составляющей двусторонних отношений, отметил Президент. По его мнению, у стран есть возможности для динамичного наращивания товарооборота и развития совместных производств. Аналитики уже заявляют, что нынешний визит придал динамику отношениям в торго-экономической сфере.