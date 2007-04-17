Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Индию

Товарооборот Беларуси и Индии может достичь к 2010 году полмиллиарда долларов. Такое мнение высказали президенты обеих стран на переговорах в Нью-Дели.

В Нью-Дели состоялись встречи главы нашего государства с президентом Индии Абдулом Каламом, премьер-министром и вице-президентом страны, а также руководителем индийского МИДа. Основное внимание во время переговоров было уделено актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. В качестве приоритета выбрано сотрудничество в научно-технической сфере.

Перед отлетом Александра Лукашенко в Минск в Нью-Дели состоялся официальный обед в честь Президента Беларуси от имени президента Индии. Во время церемонии глава нашего государства отметил схожесть позиций двух стран по абсолютному большинству вопросов.

Александр Лукашенко поблагодарил индийскую сторону за поддержку, оказываемую Беларуси в рамках международных организаций. В свою очередь и наша страна готова оказывать аналогичную помощь Индии по всем направлениям. Александр Лукашенко подчеркнул, что Индия является не только приоритетным партнером, но и гордостью внешней политики Беларуси.

"Мы убеждены, что сотрудничество с Индией будет гордостью нашей внешней политики", - сказал Президент.

По итогам переговоров в Нью-Дели подписано пять документов. В их числе - Соглашение о сотрудничестве между Минсельхозпродом Беларуси и аналогичным ведомством Индии, Исполнительная программа белорусско-индийского сотрудничества в области науки и техники до 2010 года, а также Программа сотрудничества между правительствами двух стран в сфере культуры, искусства, образования, СМИ и печати на 2007-2009 годы. Ещё один итог переговоров - принятие Президентами Беларуси и Индии совместной декларации. В ней определены направления дальнейшего взаимодействия между нашими странами.