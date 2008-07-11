Завершилось выдвижение представителей в состав окружных избирательных комиссий

Сегодня был последний день, когда общественные организации, трудовые коллективы и политические партии могли подать свои заявки с намерением войти в состав избиркомов.

Избирательная кампания 2008 только стартовала, а работа уже проделана значительная. Округа в этом году несколько переформировали. Причина почему "перекроили" эту карту – демографические процессы и реформирование административно-территориального устройства. На два округа стало меньше в Витебской области, зато в бурно развивающемся и прирастающем населением Минске – на два больше. От "перемены мест слагаемых, сумма не изменилась". Округов все равно остается 110. Столько же, сколько и депутатских мест в парламенте. Требования к работникам комиссий столь же высоки, как и к претендентам на депутатский мандат.

Окружные комиссии должны быть сформированы до 14 июля, согласно законодательству в течение трех дней после завершения процесс выдвижения кандидатур в их состав. Так что предстоящие выходные обещают быть по-настоящему рабочими, причем с плотным графиком для облисполкомов и облсоветов. Ожидается, что в состав избирательных комиссий войдет более 1200 человек.

Могилевский регион один из самых "маленьких" по количеству комиссий. Зато по активности не отстает. К утру 11 июля в облисполком поступило 226 заявок. Утвердят в состав избирательных комиссий 169 кандидатур. Комиссий в области всего 13. А в поданых заявках – весь спектр общественно-политических сил. Больше всего на Могилевщине хотят поработать с потенциальными депутатами БРСМ, либерально-демократическая партия и коммунисты.



В Центризбиркоме заверяют: те кто, действительно хотел видеть своих представителей в составе избирательных комиссий, уже давно, не откладывая на последний день, подали свои заявки. После 20 июля кампания по выборам в парламент войдет в очередную, одну из наиболее ответственных и важных, стадий избирательного марафона. Станут известны имена тех, кто в ближайшие четыре года видит применение своих сил, знаний и опыта на парламентском поприще. Свои заявки на регистрацию начнут подавать кандидаты в депутаты Палаты представителей.

