Завершилось досрочное голосование на парламентских выборах

Согласно действующему законодательству, чтобы выборы были признаны состоявшимися в первом туре, на участки должны прийти более 50% граждан, внесенных в списки избирателей.

Досрочно проголосовал и председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. На одном из избирательных участков белорусской столицы он сделал выбор в пользу своего кандидата. Столичный градоначальник отметил, что опускает блюллетень заранее, потому как сам день выборов проведет на работе. Михаил Павлов пообщался с членами участковой комиссии, поинтересовался активностью наблюдателей и настроением избирателей.

Правом досрочного голосования могли воспользоваться те граждане, которые по разным причинам не могут это сделать в основной день выборов. Многие водители-дальнобойщики в день выборов находятся в рейсе далеко за пределами Беларуси. Чтобы отдать голос за своего кандидата, на избирательные участки они пришли в перерыве между поездками.

Парламентские выборы в Беларуси сопровождаются широким международным наблюдением. В частности, аккредитовано 925 иностранных наблюдателей. Кроме того, уже насчитывается более 17 тысяч национальных. По информации Центризбиркома, количество последних в день выборов увеличится. Тем временем, главы наблюдательных миссий от СНГ и парламентской ассамблеи ОБСЕ полностью удовлетворены ходом избирательной кампании.

По данным Центризбиркома, за четыре дня – с 23 по 26 сентября – в нем приняли участие почти 19% избирателей.