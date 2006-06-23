Завершилась сессия Парламентского собрания России и Беларуси

К окончательному тексту Союзной конституции придут уже в этом году. Осталось согласовать руководящие органы. А для решения газового вопроса нужны встречные шаги сторон. Об этом заявил председатель Госдумы России Борис Грызлов в Новополоцке на завершающем этапе сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Спикер Палаты представителей Владимир Коноплев главным политическим итогом назвал то, что белорусы и россияне чувствуют себя как дома в союзной стране-соседке.

Депутаты Беларуси и России посетили местные промышленные гиганты <Полимир> и <Нафтан>. Депутация удивлялась масштабами производства, а принимающая сторона порадовала их сувенирами из собственной продукции.

Российские и белорусские политики выступили с инициативой рассмотреть еще три темы: тарифы на газ, этап создания Союзной конституции, а также вмешательство в дела белорусского государства со стороны США и ЕС.

После окончания заседания парламентарии договорились о том, где встретиться в следующий раз. Российский политик Сергей Бабурин предложил провести заседание не в Москве, а где-нибудь в другом месте. Например, на Сахалине.