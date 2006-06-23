Завершилась сессия Парламентского собрания России и Беларуси

Депутаты Беларуси и России посетили местные промышленные гиганты <Полимир> и <Нафтан>. Депутация удивлялась масштабами производства, а принимающая сторона порадовала их сувенирами из собственной продукции.
Российские и белорусские политики выступили с инициативой рассмотреть еще три темы: тарифы на газ, этап создания Союзной конституции, а также вмешательство в дела белорусского государства со стороны США и ЕС.
После окончания заседания парламентарии договорились о том, где встретиться в следующий раз. Российский политик Сергей Бабурин предложил провести заседание не в Москве, а где-нибудь в другом месте. Например, на Сахалине.