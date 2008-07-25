Завершилась рабочая поездка Президента в Брестскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу с завтрашнего дня начать массовую уборку урожая во всех регионах страны. Такое поручение он дал сегодня во время отчета Брестского облисполкома о ходе выполнения Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы.



Президент считает, что в Беларуси есть резервы для радикального подъема экономики хозяйств. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что в реализации программы возрождения белорусской деревни есть и много недостатков. Не выполняются мероприятия, которые напрямую влияют на эффективность работы хозяйств. Причина – отсутствие должной требовательности со стороны руководителей.



Президент подчеркнул, что в отношении тех, кто не выполняет принятые руководством страны решения, будут применяться самые жесткие меры.



Сегодня завершился второй день рабочей поездки Главы государства в Брестский регион. Президент посетил ОАО "Беловежский" Каменецкого района, ознакомился с выставкой сельхозтехники, производимой в стране, побывал на местном зерносушильном комплексе.



Кроме того, Глава государства посетил агрогородок "Беловежский", пообщался с его жителями. Планируется, что с Брестской области начнется серия рабочих поездок Главы государства по регионам, во время которых он ознакомится с работой всех областей страны.