Завершилась рабочая поездка Александра Лукашенко по Гомельской области

Посещая предприятие "Брилево" Президент Беларуси позитивно оценил ход уборки зерновых в регионе, где темпы работ достаточно высокие — 6%.

Одно из старейших предприятий республики, оснащено сегодня самым современным оборудованием по переработке и хранению овощей. Глава государства оценил технологии, используемые здесь и предложил создать на базе этого хозяйства центр подготовки специалистов.

Сегодня же Александр Лукашенко посетил Гомельский дворцово-парковый ансамбль князей Паскевичей. Уникальные коллекции живописи, икон, старопечатные книги – Дворец хранит более 150-ти тысяч образцов старинной культуры. Уже 12-й год в парке идет масштабная реконструкция. В планы архитекторов сегодня посвятили и главу государства.