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Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников массовых беспорядков 19 декабря

05 апреля 2011 19:16
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В ходе расследования уголовных дел установлены роль и степень участия каждого фигуранта в произошедших событиях. Степень ответственности за содеянное определит суд.По заключению Следственного управления предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома, получены исчерпывающие доказательства о попытке изменения Конституционного строя Республики Беларусь по предварительному сговору с представителями иностранных государств и организаций, которые, по сути, ставили конечной целью осуществление государственного переворота, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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