Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников массовых беспорядков 19 декабря

Скандальный доклад британских депутатов: вооружало Каддафи правительство Великобритании

Великобритания продавала оружие официальной Ливии, как минимум, на протяжении года, закончив всего лишь за четыре месяца до начала гражданской войны в стране. Об этом сообщает британская газета <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-1373444/Libya-The-dirty-secret-UK-arms-sales-Gaddafi.html?ITO=1490" target="_blank">Daily Mail</a> со ссылкой на доклад парламентариев страны.