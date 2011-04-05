Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников массовых беспорядков 19 декабря

В ходе расследования уголовных дел установлены роль и степень участия каждого фигуранта в произошедших событиях. Степень ответственности за содеянное определит суд.По заключению Следственного управления предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома, получены исчерпывающие доказательства о попытке изменения Конституционного строя Республики Беларусь по предварительному сговору с представителями иностранных государств и организаций, которые, по сути, ставили конечной целью осуществление государственного переворота, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»
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