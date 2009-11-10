Завершен первый этап кампании по выборам президента Украины

Все участники президентской гонки получили удостоверения, но на рассмотрении ЦИК находятся документы еще нескольких претендентов. Среди 16 кандидатов — действующий глава государства Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, лидер Партии регионов Виктор Янукович, экс-спикеры украинского парламента Александр Мороз и Арсений Яценюк, лидер Компартии Петр Симоненко, экс-глава Нацбанка Сергей Тигипко и другие.
Наряду с известными украинскими политиками на будущих президентских выборах решил побороться и неизвестный широкой общественности Василий Противвсех. Неординарную фамилию 63-летний самовыдвиженец получил около двух месяцев назад, после замены паспорта с фамилией Гуменюк. Все кандидаты наряду с пакетом документов внесли и денежный залог в размере 300 тысяч долларов. Причем согласно украинскому избирательному законодательству этот залог будет возвращен только тому, кто выиграет президентские выборы.