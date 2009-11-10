Завершен первый этап кампании по выборам президента Украины

Центризбирком закончил принимать документы от претендентов на высший государственный пост. Пока зарегистрировано 16 претендентов.

Все участники президентской гонки получили удостоверения, но на рассмотрении ЦИК находятся документы еще нескольких претендентов. Среди 16 кандидатов — действующий глава государства Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, лидер Партии регионов Виктор Янукович, экс-спикеры украинского парламента Александр Мороз и Арсений Яценюк, лидер Компартии Петр Симоненко, экс-глава Нацбанка Сергей Тигипко и другие.

Наряду с известными украинскими политиками на будущих президентских выборах решил побороться и неизвестный широкой общественности Василий Противвсех. Неординарную фамилию 63-летний самовыдвиженец получил около двух месяцев назад, после замены паспорта с фамилией Гуменюк. Все кандидаты наряду с пакетом документов внесли и денежный залог в размере 300 тысяч долларов. Причем согласно украинскому избирательному законодательству этот залог будет возвращен только тому, кто выиграет президентские выборы.