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Завершается военно-штабное учение вооруженных сил Беларуси

10 октября 2007 11:59
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Вооруженные Силы Беларуси завершают второй этап военно-штабного учения.Сегодня, войска отрабатывают вопросы контрдиверсионной деятельности, ВВС и войска ПВО - учебные задачи по прикрытию войск с воздуха и обеспечению действий сил специальных операций. Накануне летчики и ракетчики отражали ракетно-авиационные удары. Всего в учении было задействовано около 7500 военнослужащих, более 1000 единиц бронетанковой и автомобильной техники, 16 самолетов и вертолетов.

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