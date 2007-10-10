Завершается военно-штабное учение вооруженных сил Беларуси

Вооруженные Силы Беларуси завершают второй этап военно-штабного учения.Сегодня, войска отрабатывают вопросы контрдиверсионной деятельности, ВВС и войска ПВО - учебные задачи по прикрытию войск с воздуха и обеспечению действий сил специальных операций. Накануне летчики и ракетчики отражали ракетно-авиационные удары. Всего в учении было задействовано около 7500 военнослужащих, более 1000 единиц бронетанковой и автомобильной техники, 16 самолетов и вертолетов.