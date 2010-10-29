Завершается сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты Беларуси

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Все инициативные группы сегодня не позже 19 часов должны представить подписи в районные, городские избирательные комиссии, которые в течение 10 дней проведут проверку достоверности собранных подписей. Процесс выдвижения прошёл очень спокойно, в обстановке либерального отношения к мелким нарушениям, которые допускали некоторые инициативные группы.
Если в листах будет выявлено более 15% недостоверных подписей, то и остальные, собранные в данном районе учитываться не будут.
Близится к завершению еще один важный этап кампании — формирование избирательных комиссий. 31 октября — последний день для выдвижения представителей в состав участковых комиссий.