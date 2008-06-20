Защиту вкладов гарантирует государство

Соответствующий законопроект сегодня одобрил Совет Республики.

Новый закон определяет порядок возмещения денежных средств граждан в тех случаях, если банк самостоятельно не в состоянии исполнить свои обязательства перед вкладчиком. В полном размере граждане смогут вернуть свои деньги, если вклад не превышает 5 тысяч евро. Выплаты будут производиться в течение месяца после подачи заявления. Заниматься возмещением вкладов будет специальное Агентство. Оно же определит и дальнейшую судьбу банка-должника.

И сегодня в Совете Республики одобрены изменения в закон "О правах ребенка". В поправках сенаторы законодательно закрепили обязанность нерадивых родителей возмещать расходы государства на содержание их детей, оставшихся на попечении государства.

