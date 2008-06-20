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Защиту вкладов гарантирует государство

20 июня 2008 17:28
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Соответствующий законопроект сегодня одобрил Совет Республики.

Новый закон определяет порядок возмещения денежных средств граждан в тех случаях, если банк самостоятельно не в состоянии исполнить свои обязательства перед вкладчиком. В полном размере граждане смогут вернуть свои деньги,  если вклад не превышает 5 тысяч евро.  Выплаты  будут  производиться в течение месяца после подачи заявления.  Заниматься возмещением вкладов будет специальное Агентство. Оно же определит и дальнейшую судьбу банка-должника.

И сегодня в Совете Республики одобрены изменения в закон "О правах ребенка". В поправках сенаторы  законодательно закрепили обязанность нерадивых  родителей возмещать расходы государства на содержание их детей, оставшихся на попечении государства.

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