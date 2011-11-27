Заседание Высшего госсовета Союзного государства в Подмосковье. О чем договорились Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев?

Это уже четвертая встреча президентов за последние полгода. Дмитрий Медведев ждал Александра Лукашенко в подмосковной, самой большой резиденции «Горки-9». Настроение у президентов, похоже, полностью совпало.

В прекрасном расположении духа лидеры двух стран перед заседанием Высшего госсовета пообщались с глазу на глаз. В зале в это время царила атмосфера полного взаимопонимания и дружеских разговоров. Журналисты назвали этот госсовет самым успешным за все время существования Союзного государства.

Последний раз ВГС проходил два года назад, в свой 10-летний юбилей, длился 8 часов и завершился полной неопределенностью. А спустя несколько недель началась так называемая энергетическая война.



Заседание Высшего госсовета Союзного государства без сомнения можно считать переломным в отношениях Беларуси и России. Об этом можно судить не только по серьезности документов, которые были подписаны, но и по характеру соглашений, которые свидетельствуют явно о более углубленном уровне интеграции.

С нового года газ для Беларуси будет обходиться значительно дешевле, чем в этом. Мы получили самую привлекательную цену на российское «голубое топливо» среди всех соседей нашего стратегического партнера. В 2012 году она составит чуть больше 165 долларов за тысячу кубометров. Это позволит оставить в стране порядка 2 млрд. долларов. Довольно-таки высокая ставка получена и за транспортировку по газотранспортным сетям Беларуси – 2,5 доллара за тысячу кубометров. Ранее мы торговались за 1,9 доллара.

Оставшиеся 50% акций «Белтрансгаза» проданы «Газпрому» за 2,5 млрд. долларов. Эксперты называют сделку выгодной больше для Беларуси. У компании непростое финансовое положение. В прошлом году «Белтрансгаз» получил убытков в 1 млрд. долларов. Кроме этого, требуются огромные деньги на модернизацию. Теперь их выделит «Газпром», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вадим Боровик, политолог:

Когда они будут собственниками, а они уже сейчас фактически стали собственниками «Белтрансгаза», этого трубопровода, будут на 100% заинтересованы загрузить «Белтрансгаз». Соответственно, первая и основная выгода для республики – то, что предприятия будут работать на полную катушку. Будут производиться соответствующие налоговые отчисления.

Плата за транзит сохраняется. Она достаточно приемлема для нас. Соответственно, Республика Беларусь будет получать и от этого пропорциональную выгоду. Это и газ по сниженной цене, и сохранение 6,5 тысяч рабочих мест. То есть и социальные, и экономические, и политические выгоды мы приобрели от продажи этого предприятия.

Впрочем, определенную часть оппозиционно настроенных людей эта сделка привела к довольно-таки оригинальным выводам. Дескать, договор о продаже «Белтрансгаза» – это шаг чуть ли не к потере независимости Беларуси.

В свое время эти эксперты в начале 90-х годов хотели вообще бесплатно отдать Европе и «Белтрансгаз», и «Беларускалий», и многие наши предприятия. Наверное, эти люди испугались, что обратного пути нет, и что мы действительно получим от этого хорошие дивиденды. Во всяком случае, стабильность в экономике и жизни каждого человека.

Юрий Шевцов, директор Минского центра по вопросам европейской интеграции:

Продажа была увязана с гарантированным переходом Беларуси на низкие цены на газ. А это уравнивает белорусские промышленные предприятия на рынке России, по крайне мере в ближайшей перспективе, с российскими конкурентами, и дает возможность компенсировать, если будут какие-то потери, ростом доходности белорусских предприятий на прежде всего российском рынке.

Беларусь получит кредит примерно в 10 млрд. долларов на строительство собственной атомной станции. Деньги Россия дает на 25 лет с 10-летним мораторием на погашение основного долга, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«БелАЗ» заключил соглашение с крупной горнодобывающей компанией о поставках в России почти тысячи большегрузов. Документ предполагает сотрудничество на 10 лет вперед. Каждый год Беларусь будет продавать 80-90 самосвалов на 100-110 млн. долларов. Кроме этого идет речь о нашем участии в освоении одного из крупнейших в мире месторождения каменного угля в Якутии. Будет создано совместное предприятие для обслуживания «БелАЗов».

В целом, повестка дня заседания ВГС включала 16 вопросов. От культуры до экономики и внешней политики.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда мы договаривались с Дмитрием Анатольевичем о том, что мы должны провести Высший государственный совет, мы отметили с ним, я уже имею право раскрыть секрет, что мы не будем гробить проект Союзного государства, а наоборот будем развивать. Это была наша договоренность три месяца тому назад, когда мы начали подготовку к этому Высшему госсовету.

Один на один встречаясь, мы обсуждали многие проблемы и, откровенно скажем, вызовы, которые возникают перед нашими государствами. Мы это не скрываем. Может быть, слишком публично об этом не говорим. Но вызовы большие. И мы пришли к единому мнению, что перед этими вызовами кто-кто, а Беларусь и Россия должны быть вместе. И это должны знать все.

Отдельный важный блок – социальные гарантии для граждан Беларуси и России. Это и обеспечение равного доступа к получению знаний, услугам врачей, возможность устроиться на работу, получение прописки. Договорились продолжить работу по формированию единого миграционного пространства.

Эксперты отмечают, что диалог России и Беларуси становится более практичным и наполняется экономическими проектами. В совместном товарообороте растут не только объемы, но и ассортимент продукции. Новый бюджет Союзного государства пойдет в основном на инновационные программы. То есть запуск производств, на которых создаются новые рабочие места и выпускается товар с высокой добавленной стоимостью.

Со своим планшетником Дмитрий Медведев не расстается. Журналисты надеялись, что президент напишет что-нибудь о заседании ВГС в одном из своих интернет-блогов, но он высказался по-старинке.

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

В текущем году наше взаимодействие обрело новое дыхание. Наблюдает очень высокий рост товарооборота – практически на 40% за 9 месяцев. Это результат совместной деятельности, новых интеграционных схем, нашего желания совместно развивать экономическое взаимодействие. Я хотел бы с этим всех поздравить. Это хорошие показатели.

С такими темпами к концу года мы можем выйти на отметку в почти 40 миллиардов долларов, и мы понимаем, что это означает для экономик двух стран.

Смысл интеграции должен быть в совсем простых вещах: в том, чтобы жители, граждане наших стран жили лучше, богаче, чувствовали себя более уверенно.

Впереди еще более масштабная интеграция – Единое экономическое пространство. Но и Союзное государство обещает не затеряться в его формате.

У объединения Беларуси и России новый госсекретарь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Бессменного на протяжении 12 лет Павла Бородина сменил Григорий Рапота – полпред президента России в Приволжском федеральном округе.

Дальнейшее развитие Союзного государства страны согласовали вплоть до 2015 года.