Заседание Высшего госсовета Союзного государства в Минске: формат и повестка дня

Новости Беларуси. 25 февраля под председательством Президента Беларуси пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства. Для участия в переговорах в Минске ожидается прибытие Президента России Владимира Путина. Уже в Национальном аэропорту приземлился борт премьер-министра Дмитрия Медведева. Высоких гостей будут встречать во Дворце Независимости, где и состоятся переговоры.

Минск сегодня в центре политической и экономической жизни Союзного государства. Ожидается, что в заседании Высшего госсовета примут участие лидеры двух стран – Александр Лукашенко и Владимир Путин. Переговоры начнутся в ближайшее время. На повестке дня более десятка актуальных вопросов.

Конечно, стороны согласуют бюджет Союзного государства на 2016 год. Скорее всего, он составит более 6 млрд российских рублей. Это даже немного больше, чем в 2015 году. Несмотря на объективные экономические сложности, урезать его не стали.

В целом экономика задаст тон переговорам. К примеру, на прошлом госсовете, который прошел в Москве, стороны договорились развивать импортозамещение, чтобы товары (российские и белорусские) свободно перемещались в рамках Союзного государства. Сейчас над этим активно работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сверят и внешнеполитические курсы. Это даже принципиальный вопрос, ведь в рамках Союзного государства есть два соглашения в сфере внешней политики, и они обновляются каждый два года.

Стоит отметить, что лидеры двух стран уже провели обстоятельный диалог по разным вопросам двустороннего сотрудничества. Александр Лукашенко с визитом посетил Российскую Федерацию в декабре 2015 года. По экономическим вопросам много говорили в российском Сочи.

Одним словом, диалог развивается и продолжается. Наверняка и сегодня в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое пройдет в Минске, станут известны новые подробности двустороннего сотрудничества.