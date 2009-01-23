Заседание Высшего Госсовета Союзного государства состоится 3 февраля

Об этом сообщил сегодня в Минске вице-премьер правительства Беларуси Андрей Кобяков. Накануне - 30 января - в Москве пройдет заседание Союзного Совмина.

Здесь будут вырабатываться совместные действия по преодолению мирового финансового кризиса в двух стран. Сегодняшнее состояние белорусской экономики характеризуется, как стабильное. Негативным влияниям из вне правительство подготовило устойчивый противовес.

Экономический рост в Беларуси в этом году не смотря на непростую мировую финансовую обстановку, не прекратится. Об остановках и речи быть не может. Запас прочности минувших лет и целый комплекс мер помогут выстоять в кризис.

При наличии соответствующих возможностей в экономике вопросы повышения зарплат и пенсий будут рассматриваться в первоочередном порядке. Инфляция, будет управляема. Во всяком случае, в этом месяце она не превысит 3,5% и это с учётом девальвации белорусского рубля.

Сегодня были сделаны и прогнозы по стоимости газа для Беларуси. Его средняя цена для потребителей в этом году за тысячу кубометров составит порядка 140 долларов. Все точки над i расставит заседание высшего Госсовета Союзного государства в феврале. В этом же месяце Беларусь рассчитывает получить от России второй транш стабилизационного кредита в миллиард долларов. Во всяком случае на эти деньги рассчитывают в Национальном банке.

Беларусь в этом году в курсовой политике перешла на трехвалютную корзину, в которую входят доллар, российский рубль и евро равными долями. Ставить лишь на американский «зелёный» сегодня опасно.

В белоруской экономике производственный сектор не обойдётся без поддержки. Причём массовые сокращения и увольнения работников на фоне мирового кризиса нашу страну минуют. Правительство – гарантирует.

