Заседание ВЕЭС пройдёт в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге

Саммит ЕАЭС принимает Санкт-Петербург. Место проведения – Президентская библиотека. Учреждение расположено в центре города в историческом здании. Традиционно это площадка для встреч на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В северную столицу России с рабочим визитом несколько часов назад прибыл Александр Лукашенко. В аэропорту Пулково его тепло встречали губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На заседании лидеры стран Высшего Евразийского экономического совета сверят часы и обсудят перспективы развития интеграционного объединения. В повестке более двух десятков вопросов. Среди них международная деятельность, макроэкономическая политика, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза.