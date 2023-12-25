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Заседание ВЕЭС пройдёт в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге

25 декабря 2023 13:51
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Саммит ЕАЭС принимает Санкт-Петербург. Место проведения – Президентская библиотека. Учреждение расположено в центре города в историческом здании. Традиционно это площадка для встреч на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание ВЕЭС пройдёт в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге-1

В северную столицу России с рабочим визитом несколько часов назад прибыл Александр Лукашенко. В аэропорту Пулково его тепло встречали губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На заседании лидеры стран Высшего Евразийского экономического совета сверят часы и обсудят перспективы развития интеграционного объединения. В повестке более двух десятков вопросов. Среди них международная деятельность, макроэкономическая политика, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза.

Заседание ВЕЭС пройдёт в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге-4

Как стало известно, в преддверии саммита подписано Соглашение ЕАЭС с Ираном о свободной торговле. До настоящего времени действовало временное соглашение. Документ будет способствовать росту товарооборота, а также активизации кооперационного и инвестиционного сотрудничества.

# Международное сотрудничество

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