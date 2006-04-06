Заседание Совета постпредов стран Содружества пройдет в Минске

На рассмотрение членов Совета будет вынесено 9 вопросов.

В первую очередь постпреды планируют обсудить ход выполнения решений Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества от 7 марта 2006 года. После этого будет заслушан отчет о деятельности Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ. Т

ретьим вопросом по плану мероприятия значится обсуждение проекта повестки дня очередного заседания Совета глав правительств Содружества. Члены Совета обсудят также ход реализации плана основных мероприятий, посвященных Году СНГ, который был одобрен решением Совета глав правительств СНГ от 25 ноября 2005 года, ход выполнения плана совместных мероприятий стран Содружества в связи с 20-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС, утвержденного решением Совета глав правительств СНГ от 3 июня 2005 года.

На заседании Совета постпредов будут обсуждаться и вопросы о введении штатного расписания в контексте новой структуры Исполкома СНГ, о возможном проведении на территории одного из государств Содружества в 2009 году регионального подготовительного совещания к Двенадцатому конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

Помимо этого, на нынешнее заседание Совета вынесены также вопрос о ходе выполнения решения Совета глав государств Содружества о совершенствовании и реформировании органов СНГ от 26 августа 2005 года и обсуждение проекта повестки дня очередного заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества, сообщает БелТА.