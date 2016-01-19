Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ началось в Минске

Новости Беларуси. Борьба с терроризмом станет первым и основным направлением в работе Исполнительного комитета СНГ. В Минске определили приоритеты этого года. Эксперты уже 20 января рассмотрят вопросы по противодействию угрозам XXI века и составят конкретную программу сотрудничества стран Содружества.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Будут усилены совместные меры в области противодействия террористическим угрозам в следующем году. Уже запланированы совместные заседания руководителей спецслужб стран СНГ, руководителей силовых ведомств. И на первом месте, конечно же, в повестке дня стоит вопрос совместных усилий по противодействию террористическим угрозам.

Это первое в 2016 году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ. Эстафета председательства в Содружестве перешла от Казахстана к Кыргызстану. Представитель этой республики озвучил Концепцию председательства в СНГ. Основные функции: создание единого торгового Евразийского пространства, а также укрепление культурных и гуманитарных связей.

Всего в 2016 году запланировано порядка 40 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубанычбек Омуралиев, постоянный полномочный представитель Кыргызстана при уставных и других органах СНГ:

В Кыргызстане год объявлен Годом истории и культуры. В Беларуси сейчас Год культуры. У нас общая история. В прошлом году мы отметили 70-летие Победы. Это нас, наверное, будет еще долго объединять. Мероприятия будут продолжаться.

Также в Минске обсудили вопрос сотрудничества с Украиной. Представители этой страны по-прежнему принимают участие в заседаниях высших органов СНГ. Поэтому отношения с Украиной будут выстраиваться с точки зрения сохранения экономических связей.