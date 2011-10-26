Заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Минске. Итоги

Беларусь ждет серьезных решений от заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Оно пройдет в Москве в декабре и, по сути, подведет итоги годового председательства в этой организации Беларуси. Накануне официальный Минск получил приглашение от президента России и план мероприятий предстоящего саммита.

26 октября Александр Лукашенко встретился с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Речь, в частности, шла о проблемах, которые предстоит устранить до московского саммита.



Ожидая встречи с главой государства, парламентарии обсуждали повестку Ассамблеи 26 октября. И то, что позиция по многим вопросам согласованная, видно даже из рукопожатий.

На общем кулуарном фоне заметно выделялись председатель Госдумы России и спикер белорусского Совета Республики. Что-то обсуждали, жестикулируя, и с воодушевлением. Беларусь и Россия, к слову, – самые активные члены ОДКБ. Первыми ратифицируют ключевые Соглашения и выдвигают идеи по развитию организации.

Инициатива по важнейшим шагам укрепления ОДКБ принадлежит белорусскому государству. И если мировой кризис стимулирует экономическую интеграцию (лидеры всерьез заговорили о Евразийском союзе), то усиление мер коллективной безопасности можно назвать отражением современной геополитики.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В других организациях, особенно в Содружестве Независимых Государств, не всегда мы реализовываем те соглашения и договоры, которые подписываем. Более того, в последнее время мы их подписываем с оговорками. Это говорит о больших разногласиях в СНГ.

Самой эффективной формой, если не принимать во внимание союз Беларуси и России, является Организация Договора о коллективной безопасности. Это организация, где шутки – в сторону, где обсуждаются святые для всех понятия – безопасность.

Стратегические решения приняты в августе на неформальном Саммите в Астане. Речь – о реальном укреплении ОДКБ. Коллективные силы оперативного реагирования уже оснащаются лучшим вооружением и техникой.

Договорились вместе бороться с вызовами и угрозами в информ- и киберпространстве. Среди передовых белорусских инициатив – также создание системы реагирования на кризисные ситуации.

Александр Лукашенко:

Направленные мною письма главам государств после неформального Саммита в Астане вызвали бурную реакцию во всем мире и, прежде всего, в Соединенных Штатах, на Западе и в НАТО.

Я особо, конечно, не убиваюсь, но все это в очередной раз было повешено на меня, в том числе отдельными средствами массовой информации наших государств, что Лукашенко боится какой-то революции в Беларуси, поэтому он предлагает. Ничего подобного. Это были наши общие соглашения, общие договоренности.

Это реакция на то, что происходит вообще в мире, это говорит о том, что мы полны решимости действовать как единое целое в ОДКБ.

Есть договоренность об обмене опытом по защите информационного пространства. Беларусь, заметил Александр Лукашенко, научилась бороться с «революциями через социальные сети». Но мировые примеры не утешительны.

Александр Лукашенко:

Арабская дуга. Посмотрите, что происходит и что произошло. Вчера или позавчера были объявлены результаты выборов в Тунисе. Кто там победил? Исламисты. Самая их радикальная часть. А что будет в Египте? А что будет в Ливии?

Думать о том, что это далеко от нас и нас не касается, нельзя. Но и думать о том, что мы дрожим перед этими «сетями» и так далее, тоже нельзя.

Участники встречи поделились с президентом своим видением самых актуальных проблем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Так, Борис Грызлов предложил на особый контроль взять борьбу с наркотрафиком. Растет поток наркотиков из Афганистана.

Борис Грызлов, председатель Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председатель Государственной Думы Федерального собрания России:

Считаю, что надо усилить взаимодействия таможенных и пограничных служб. Факт налицо. Количество наркотиков, которые продавливаются из Афганистана и доходят до России, в разы растет.

НАТО и США ничего не предпринимали для того, чтобы уменьшить производство наркотиков, посевы.

Александр Лукашенко:

Эта беда расширяется, мы это чувствуем. Вы правильно сказали.

Планирую на днях посетить Таджикистан. И мы тоже подумаем, потому что нас это тоже касается.

Ситуация там непростая, и нам нельзя не видеть это.

В Таджикистан глава государства планирует вылететь 27 октября. Сегодня же был затронут еще ряд тем. Говорили и о том, что не все страны до сих пор ратифицировали важнейшие документы по укреплению Организации. Президент поднял также вопрос, и его поддержали, по членству в ОДКБ Узбекистана.

Александр Лукашенко:

Я уверен, что все республики, которые сегодня входят в ЕврАзЭС, станут членами Организации Договора о коллективной безопасности без исключения. Даже Узбекистан, занимая сегодня особую позицию, в конце концов, поймет, что без ОДКБ ему трудно будет сохранить свою независимость.

Тройная игра, которую сегодня ведет Узбекистан, не позволяет ему находиться в ОДКБ.

Тем не менее, многого достичь удалось. К примеру, на парламентской Ассамблее ОБСЕ антибелорусская резолюция была заблокирована как раз таки представителями стран-членов ОДКБ. После – отголоски этого были и на саммите Восточного партнерства в Варшаве, где резолюция против Беларуси снова не прошла. Подвижки есть не только в политическом, но и деле военном.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Чего я очень жду от Парламента, так это помощи в реализации самых главных договоренностей в Астане. Первое – неразмещение баз без согласия союзников; второе – система принятия решений, в том числе в обход консенсуса по некоторым вопросам; третье – это оказание помощи в защите конституционного строя государств при одном условии – при обращении законно избранного главы государства в том случае, когда национальная система власти уже не может справиться с той дестабилизацией, которая возникает.

Александр Лукашенко:

На данный момент мне кажется, что мы сможем преодолеть некие настороженности в нашей Организации и принять эти принципиальные решения.

Совет коллективной безопасности ОДКБ соберется в декабре в Москве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Как председатель, Александр Лукашенко ожидает принятия самых серьезных решений и ратификации всех документов. И народным избранникам отводится здесь ключевая роль. В частности, в сближении позиций государств, выработке единых подходов и отстаивании общих интересов.