Заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Минске

До его начала с участниками встретился Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь ожидает серьезных решений от заседания Совета коллективной безопасности военно-политического блока, которое пройдет в декабре в Москве.

Накануне белорусская сторона получила приглашение от Президента России и план мероприятий предстоящего саммита. В целом, у Беларуси и России полное взаимопонимание по вопросам обеспечения безопасности и взаимодействия в рамках ОДКБ.

На сегодняшней встрече также обсуждалось возможное присоединение к ОДКБ Узбекистана, вопросы защиты информационного пространства от попыток дестабилизировать ситуацию в тех или иных государствах, а также дальнейшее развитие Сил оперативного реагирования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это организация, где шутки – в сторону, где обсуждаются святые для всех понятия, для всех народов наших государств – безопасность. Если этой безопасности нет, нечего говорить о других проблемах, в том числе экономике, дипломатии, каких-то политических вопросах.

Беларусь сейчас председательствует в этой организации. Вы, наверное, заметили, что мои обобщения и направленные мною письма главам государств после неформального Саммита в Астане вызвали бурную реакцию во всем мире и, прежде всего, в Соединенных Штатах, на Западе и в НАТО. К сожалению, я особо, конечно, не убиваюсь, но все это в очередной раз было повешено на меня, в том числе отдельными средствами массовой информации наших государств, что Лукашенко боится какой-то революции в Беларуси, поэтому он предлагает. Ничего подобного. Это были наши общие соглашения, общие договоренности. И, более того, тогда мы решение не принимали, но четко очертили направления деятельности по основным вопросам нашей деятельности. Я готов сегодня обсудить эти направления, которые были обозначены на неформальном Саммите в Астане.

Борис Грызлов, председатель Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель Государственной думы Федерального Собрания России:

Я хотел бы в завершении поблагодарить, Александр Григорьевич, Вас за то, что в период председательства Беларуси и Вас, как президента Беларуси, в ОДКБ реально ситуация сдвинулась к лучшему. Это факт, это видно, это заметно. Хотел бы поблагодарить и за сегодняшнюю встречу, и за те условия, которые созданы нам для работы.

Главный вопрос, который рассматривают участники, – законодательное исполнение решений, принятых в рамках организации договора о коллективной безопасности. Парламентарии также подведут предварительные итоги работы Совета за этот год и наметят планы на будущий.

С 2007-го состоялось четыре пленарных заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ, на которых рассмотрено 25 вопросов. На предыдущей встрече в Ереване стороны говорили о сближении национального законодательства государств-членов организации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Предстоит разработать более двух десятков документов в сфере реагирования на кризисные ситуации, а также по вопросам организации военного сотрудничества.



Утром участники ассамблеи возложили венки к монументу на площади Победы в Минске. Венки легли к обелиску, красные гвоздики — к вечному огню. Гости почтили минутой молчания память павших воинов в годы Великой Отечественной войны.