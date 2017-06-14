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Заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится в Минске 14 июня

14 июня 2017 08:02
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Новости Беларуси. Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Вопросы сближения законодательства двух стран 14 июня будут в центре внимания руководителей Палаты представителей и Госдумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча в Минске предваряет заседание 52-й сессии Парламентского собрания. Здесь планируется обозначить приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства и программ, которые реализуют Минск и Москва на благо народов обеих стран.

# Беларусь-Россия

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