Заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится в Минске 14 июня

Новости Беларуси. Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Вопросы сближения законодательства двух стран 14 июня будут в центре внимания руководителей Палаты представителей и Госдумы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча в Минске предваряет заседание 52-й сессии Парламентского собрания. Здесь планируется обозначить приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства и программ, которые реализуют Минск и Москва на благо народов обеих стран.