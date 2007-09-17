Заседание Совета Министров Союзного государства переносится

Изменения в руководстве Правительства Российской Федерации не повлияют на темпы союзного строительства.

Об этом сегодня по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским заявил госсекретарь Cоюзного государства Павел Бородин. По его словам новый российский премьер Виктор Зубков уже высказался за всестороннее развитие союзных отношений.

Заседание Совета Министров Союзного государства в связи с изменениями в российском Правительстве переносится. Его планируется провести в Минске 10-12 октября текущего года. На повестку дня будут вынесены 17 вопросов, главный из которых - обсуждение проекта бюджета Союзного государства на 2008 год. Он запланирован в объеме 5 миллиардов российских рублей, это почти на 700 миллионов рублей больше, чем в этом году.

Павел Бородин отметил, что в союзных программах участвуют около 28 тысяч предприятий, на которых работает более 5 миллионов человек. Это яркое свидетельство развития союзных отношений.

