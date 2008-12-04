Заседание Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ пройдет сегодня в Хельсинки

Участие в заседание принимает и делегация Беларуси во главе с министром иностранных дел Сергеем Мартыновым. В своем выступлении он изложит подходы Беларуси к деятельности ОБСЕ и позиции Беларуси по ключевым вопросам европейской безопасности. В рамках заседания планируется обсуждение и принятие ряда заявлений и решений, касающихся усиления пограничной безопасности, борьбы с терроризмом, торговли людьми.



У главы белорусской делегации запланирован ряд встреч с руководством ОБСЕ, представителями других европейских структур и министрами иностранных дел государств-участников ОБСЕ.