Заседание Совета глав Правительств СНГ завершается в Минске: в повестке дня было более 20 проектов документов

Новости Беларуси. В Национальной библиотеке завершается заседание Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств. Всего в повестке дня было более 20 проектов документов. Практически каждый второй из них – с экономической составляющей.

Сотрудничество в горно-металлургической и гуманитарной отраслях, автомобилестроение, развитие рынка интеллектуальной собственности. По-прежнему союзники обсуждают ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли.

Уже согласованы правила регулирования госзакупок, готовится документ о свободной торговле услугами. Тем не менее еще нужно согласовать положения договора с соглашениями других интеграционных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.