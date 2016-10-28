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Заседание Совета глав Правительств СНГ завершается в Минске: в повестке дня было более 20 проектов документов

28 октября 2016 10:22
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Новости Беларуси. В Национальной библиотеке завершается заседание Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств. Всего в повестке дня было более 20 проектов документов. Практически каждый второй из них – с экономической составляющей.

Сотрудничество в горно-металлургической и гуманитарной отраслях, автомобилестроение, развитие рынка интеллектуальной собственности. По-прежнему союзники обсуждают ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли.

Уже согласованы правила регулирования госзакупок, готовится документ о свободной торговле услугами. Тем не менее еще нужно согласовать положения договора с соглашениями других интеграционных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# СНГ

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