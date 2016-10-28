Прямой эфир

Заседание Совета глав Правительств СНГ пройдет 28 октября в Минске: главная тема – экономика

28 октября 2016 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О большой интеграции 28 октября будут говорить в Минске. В столице пройдет заседание Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств. Главной темой встречи станет экономика. Особое внимание уделят реализации договора о Зоне свободной торговли.

Всего планируется рассмотреть более 20 проектов документов. Среди них транспортная и энергетическая безопасность, развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.

В целом правительственный саммит будут посвящен реализации решений, принятых главами государств СНГ в Бишкеке в сентябре этого года. Тогда президенты договорились о минимизации финансовых затрат, повышении эффективности работы Организации, адаптации деятельности Содружества к современным реалиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# СНГ

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко – Кристиану Баху: мы должны обеспечить безопасность проживания населения на планете
27 октября 2016 17:21

Александр Лукашенко – Кристиану Баху: мы должны обеспечить безопасность проживания населения на планете

Заседание глав правительств ЕАЭС в узком составе проходит во Дворце Республики
27 октября 2016 13:30

Заседание глав правительств ЕАЭС в узком составе проходит во Дворце Республики

Александр Лукашенко встретился с заместителем Генерального секретаря ООН Кристианом Фриисом Бахом
27 октября 2016 10:29

Александр Лукашенко встретился с заместителем Генерального секретаря ООН Кристианом Фриисом Бахом