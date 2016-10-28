Заседание Совета глав Правительств СНГ пройдет 28 октября в Минске: главная тема – экономика

Новости Беларуси. О большой интеграции 28 октября будут говорить в Минске. В столице пройдет заседание Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств. Главной темой встречи станет экономика. Особое внимание уделят реализации договора о Зоне свободной торговли.

Всего планируется рассмотреть более 20 проектов документов. Среди них транспортная и энергетическая безопасность, развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.

В целом правительственный саммит будут посвящен реализации решений, принятых главами государств СНГ в Бишкеке в сентябре этого года. Тогда президенты договорились о минимизации финансовых затрат, повышении эффективности работы Организации, адаптации деятельности Содружества к современным реалиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.