Заседание Совета глав государств СНГ состоится 16 сентября в Бишкеке

Новости Беларуси. Кыргызстан стал центром политической жизни стран Содружества. 16 сентября в Бишкеке пройдет Совет глав государств СНГ. В саммите примет участие и Президент Беларуси. Александр Лукашенко еще накануне направился в Кыргызстан с рабочим визитом.

За круглым столом лидеры планируют обсудить более десятка актуальных тем.

Среди них экономика, борьба с преступностью и международным терроризмом, гуманитарное сотрудничество.

Особое внимание – межрегиональному взаимодействию и адаптации Содружества к современным реалиям. Как ожидается, на представительном форуме будет принят ряд заявлений, в том числе в связи с 25-летием СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.