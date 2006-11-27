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Заседание СМИД - очередной шаг к повышению эффективности СНГ

27 ноября 2006 09:00
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Вопросы эффективности и совершенствования деятельности СНГ станут ключевой темой предстоящего заседания Совета министров глав государств содружества. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время Саммита министров иностранных дел СНГ.
Встреча глав внешнеполитических  ведомств традиционно считается генеральной репетицией перед заседанием Совета глав государств. Министры обсуждают основные вопросы содружества и рассмотрят повестку дня Саммита. Сегодня в проекте  обозначен 21 вопрос, тематика их разнообразна и направлена на развитие гуманитарно-экономического содружества,  безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.  Кроме того, министры иностранных дел рассмотрят вопрос о проекте соглашения в области миграции граждан государств-участников СНГ.

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