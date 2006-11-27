Заседание СМИД - очередной шаг к повышению эффективности СНГ

Вопросы эффективности и совершенствования деятельности СНГ станут ключевой темой предстоящего заседания Совета министров глав государств содружества. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время Саммита министров иностранных дел СНГ.

Встреча глав внешнеполитических ведомств традиционно считается генеральной репетицией перед заседанием Совета глав государств. Министры обсуждают основные вопросы содружества и рассмотрят повестку дня Саммита. Сегодня в проекте обозначен 21 вопрос, тематика их разнообразна и направлена на развитие гуманитарно-экономического содружества, безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Кроме того, министры иностранных дел рассмотрят вопрос о проекте соглашения в области миграции граждан государств-участников СНГ.