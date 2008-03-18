Заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ состоится в Москве

В нем примут участие руководители соответствующих ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Как выйти с наименьшими потерями из чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера? Ответ на этот вопрос будут искать Министры по ЧС стран ОДКБ.



По мнению генерального секретаря организации Николая Бордюжи, нужны коллективные усилия по созданию эффективной системы не только в части ликвидации последствий ЧС, но также по их предупреждению и мониторингу. Серия чрезвычайных ситуаций, произошедших в последнее время в Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Армении, России подтверждает необходимость активизации работы в формате ОДКБ.