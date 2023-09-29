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Заседание группы высокого уровня Совмина Союзного государства принимает Могилёв

29 сентября 2023 06:11
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Новости Беларуси. Заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства состоится сегодня, 29 сентября. Мероприятие принимает Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание группы высокого уровня Совмина Союзного государства принимает Могилёв-1

В повестке дня – актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и союзного строительства. Наши страны плодотворно взаимодействуют по широкому кругу направлений. Внешняя политика, торговля и экономика, вопросы обороны и военно-технического взаимодействия – Минск и Москва продолжают идти по пути интеграции. Развивается производственная кооперация российских и белорусских предприятий.

Особое внимание в ходе таких мероприятий – вопросам транспорта, строительства, таможенного регулирования, сотрудничества в гуманитарной сфере. В состав группы высокого уровня входят госсекретарь Союзного государства, дипломаты и руководители министерств и ведомств Беларуси и России.

# Союзное государство # Фотофакт

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