Заседание глав правительств ЕАЭС в узком составе проходит во Дворце Республики

Новости Беларуси. Минск принимает заседание Евразийского межправительственного совета. В белорусскую столицу прибыли главы правительств России, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Национальный аэропорт Минск принял борты премьер-министров этих стран, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Москва, Ереван, Бишкек, Сочи. 27 октября эстафету принял Минск. Темп работы главы правительств задали очень высокий. В этом году премьер-министры встречаются пятый раз. Флаги стран евразийской пятерки на этот раз установлены во Дворце Республики. Заседание в узком формате началось буквально несколько минут назад. Каждого гостя Андрей Кобяков встречал лично. Премьеры тепло приветствовали друг друга, тем самым подчеркивая взаимную заинтересованность в дальнейшей интеграции. К слову, сами главы правительств не раз отмечали: на таких встречах идут самые живые обсуждения. Каждый по максимуму пытается отставить свои интересы, при этом не забывая об интересах объединения в целом.

27 октября премьер-министры России, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана и Армении намерены обсудить более десятка острых тем. Одна из самых актуальных – договор о Таможенном кодекс ЕАЭС. Он установит единые правила провоза грузов, как говорят, от Бреста до Владивостока.

Документу же обсуждают не первый раз. Дело в том, что он затрагивает интересы производителей, торговли, бизнеса и государства. Отсюда сложность приведения норм к общему знаменателю.

Также планируется продлить работу над пилотным проектом по введению маркировки товаров. Речь идет о том, чтобы вся продукция в рамках союза получила контрольный знак. Это своеобразный чип, посредством которого можно узнать абсолютно все о товаре: например, где был произведен, когда пересек границу. Этот метод, как отмечают специалисты, позволит значительно уменьшить число контрафакта на рынке стран-союзниц.

Это ключевые темы для обсуждения. Таким образом, экономическое сотрудничество станет ключевой темой встречи.

После обсуждения в формате союзной пятерки разговор продолжится в расширенном составе. Заседание начнется через полчаса. Беларусь будет выступать за снятие торговых барьеров и ограничений, а также за укрепление связей Евразийского союза с другими государствами и объединениями. Ожидается, что единомышленники обсудят и союзный бюджет на следующий год.