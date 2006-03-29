Заседание экспертной группы государств - участников СНГ

Экспертная группа государств - участников СНГ 29 марта обсудила вопрос о совершенствовании института наблюдения на президентских и парламентских выборах и референдумах в странах Содружества. Исполком совместно с Советом постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ подготовил предложения по совершенствованию института наблюдения на основе анализа деятельности Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах, а также референдумах в государствах Содружества. На совещании рассмотрены проекты этих документов с учетом замечаний, поступивших от государств - участников СНГ. Предполагается, что согласованные тексты документов будут представлены на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ в сентябре текущего года в Минске.