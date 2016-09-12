Зарубежные СМИ широко освещали выборы в Беларуси

Новости Беларуси. Широко освещали парламентские выборы в Беларуси и в зарубежных СМИ. Целую подборку материалов опубликовало информационное агентство РИА Новости.

«То, что выборы состоялись, стало ясно уже к середине дня. По состоянию на 14.00, в голосовании приняли участие более 50% избирателей. Выборы в Парламент состоялись во всех округах и избран новый состав парламента».

ТАСС не оставило без внимания новый состав парламента. Информационное агентство России назвало выборы «самыми толерантными».

«Парламентские выборы в Белоруссии проходят в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС член ЦИК России Сиябшах Шапиев, который следит за ходом голосования в составе миссии наблюдателей от СНГ».

О том, что Шестой созыв Палаты представителей Национального собрания Беларуси избран, написал портал VESTI.RU.

«По результатам прошедших сегодня выборов Палата представителей Национального собрания Белоруссии нового созыва избрана. Жалоб на серьезные нарушения, которые могут повлиять на результаты голосования, на выборах нет».

Кроме этого, выборы освещали наши китайские коллеги. Материалы появлялись на лентах информагентства «Синьхуа» и в эфире китайской телерадиокомпани ССТV. Также материалы выходили в ряде украинских, литовских, эстонских, СМИ Казахстана и стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.