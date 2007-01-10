Зарубежная пресса продолжает активно комментировать сложившуюся энергетическую ситуацию между Беларусью и Россией

СМИ Германии поднимают проблему ненадежности России в вопросах энергоснабжения стран-членов ЕС.

Как отмечается в публикации в газете "Хандельсблатт", "Кремль во второй раз после конфликта с Украиной подтвердил свою готовность использовать поставки энергоносителей как политическое оружие". Говоря о причинах "нефтяного конфликта", эксперт подчеркивает, что ему предшествовала "массированная угроза со стороны Москвы", поставившая на карту "экономическое выживание Беларуси" путем введения, после фактического удвоения цен на газ, таможенной пошлины на нефть.

Суть конфликтной ситуации с поставками нефти подробно излагается на первой полосе газеты "Юнге Вельт". Как отмечается в публикации, "Александр Лукашенко всегда был поборником союза между двумя государствами". По мнению германского журналиста, все дело в том, что "благодаря своей социальной политике, не имеющей аналогов на всем постсоветском пространстве, белорусский президент невероятно популярен не только в собственной стране, но и в России".

В последних сообщениях немецких СМИ акцент делается на шагах, предпринимаемых белорусской стороной для скорейшей нормализации ситуации в сфере поставок нефти.

Бывший исполнительный секретарь СНГ Иван Коротченя негативно воспринимает позицию Кремля в торгово-экономическом конфликте между Белоруссией и Россией: "Белорусско-российские отношения в прошлом переживали не менее сложные периоды, нежели сейчас. Однако я себе просто не могу представить, чтобы во времена правления Бориса Ельцина вопросы партнерства двух стран сводились бы к полемике каких-то счетоводов и бухгалтеров. Более того, "цена отношений" между двумя странами рассчитывается не в единой валюте, которой нет, даже не в российских или белорусских рублях, а именно в американских долларах".