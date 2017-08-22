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Зарплаты, цены, продовольственная безопасность, жилищное строительство, выпуск суперкомбайнов: какие темы обсуждали на совещании у Президента

22 августа 2017 17:24
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Новости Беларуси. Экономический штаб страны. Цены, зарплаты, занятость, экспорт, продовольственная безопасность, жилищное строительство и даже выпуск суперкомбайнов – эти и другие темы обсуждали 22 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент и правительство говорили о ключевых позициях: выполнении годовых прогнозов, контроле над ценообразованием и развитии рынка труда. Экономика подросла, а шесть из семи главных показателей выполнены. К концу 2017 года должен быть превышен и запланированный рост реальных доходов населения.

Евгений Горин, СТВ:
В ходе сегодняшнего рабочего формата Александра Лукашенко с правительством во Дворце Независимости были затронуты самые важные аспекты социально экономического развития страны. Они казались не только работы экономики на первые семь месяцев, но и перспектив 2018 года.

В правительстве приоритет видят в сохранении роста экономики. ВВП с начала года увеличился на 1,1%. Стало больше золотовалютных резервов. Лучше продаются отечественные товары и услуги за границу. Положительных цифр много.

О строительстве жилья

Президент напомнил, что за лесом статистики надо видеть людей. Не надо отчетности. Как эти конкретные цифры скажутся на жизни белорусов? Вот строительство жилья – нельзя его сворачивать.

Зарплаты, цены, продовольственная безопасность, жилищное строительство, выпуск суперкомбайнов: какие темы обсуждали на совещании у Президента -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если кто-то в правительства хочет свернуть строительство жилья, я им советую немедленно перейти в однокомнатные и двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти, снять квартиру по найму и жить с хозяевами.

Для многодетных семей в 2017 году уже предусмотрено строительства 6600 квартир за счет льготного кредитования.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Уже у нас традиционные лидеры в сфере жилищного строительства – Беларусбанк и Агробанк – готовы представить 0,25 миллиарда рублей кредитные ресурсов для того, чтобы построить жилье с государственной поддержкой для нуждающихся. Мы рассчитываем, что вот этот добовок позволит нам выйти в этом году на строительство жилья с государственной поддержкой, не менее 500 квадратных метров жилья. Если так, для справки, то изначально планировалось около 300. А в целом по республике мы подтверждаем, что будет построено минимум 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

О трудоустройстве и безработице

Год назад коэффициент напряженности на рынке труда был 1,6. Сейчас – 0,6 безработного на одну вакансию. Предложения на рынке труда увеличились вдвое.

Зарплаты, цены, продовольственная безопасность, жилищное строительство, выпуск суперкомбайнов: какие темы обсуждали на совещании у Президента -4

Александр Лукашенко:
У нас по-прежнему предприятия продолжают больше увольнять, чем принимать на работу. По крайней мере по той информации, которой я располагаю. В чем дело?

Еще неопределеннее ситуация с закрывающимися предприятиями. Куда уходят люди? На бумаге новые рабочие места вроде бы и создаются, а на деле – сплошное очковтирательство. Если это не так, хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.

На рынке труда ситуация стабильная. На новые рабочие места устроились 31 тысяча человек.

О ценообразовании и реальных доходах населения

Премьер ответил, как выполняются поручения Президента по контролю за ценами в стране. Инфляция ниже, чем ожидали. Но есть примеры, когда стоимость отдельных товаров (некоторых лекарств, например) кусается. Средняя зарплата по стране 23 августа тоже обсуждалась.

Зарплаты, цены, продовольственная безопасность, жилищное строительство, выпуск суперкомбайнов: какие темы обсуждали на совещании у Президента -7

Андрей Кобяков:
Подтягиваются реальные доходы населения – 99,2. И мы предполагаем, что по итогам года мы выйдем на 102,7, поскольку у предприятий и отраслей появилась возможность рассмотреть вопросы изменения заработной платы в сторону увеличения.

О молочно-товарных комплексах

Улучшаются финансовые показатели работы предприятий. Главный источник ускорения экономического роста – восстановление покупательской способности людей, рост розницы и сельского хозяйства. Молочные предприятия увеличили чистую прибыль более чем в четыре раза.

Александр Лукашенко:
Я уже говорил о том: это величайшее наше достижение, что мы в свое время вовремя схватились за эти молочно-товарные комплексы. Если бы этого не было, сегодня бы и сельское хозяйство отсутствовало в стране.

Молоко сегодня рентабельно. И в целом, в основном, на молочно-товарных комплексах, которые модернизированы и отстроены, высочайшее качество молочного сырья, из которого мы производим шикарную продукцию, которая сегодня пользуется спросом во всем мире. Да и насытили свой рынок. И это деньги, это не убыточная продукция. Поэтому настало время закончить этот процесс.

Этот молочно-товарный комплекс был одной из первых ласточек большой модернизации белорусской молочной отрасли. Вложенные средства давно окупились. В год здесь получают 6500 тонн молока, 90 % которого класса «экстра». Алексей Васкевич уверен: добиться такого стабильно высокого результата без модернизации было бы практически невозможно.

Зарплаты, цены, продовольственная безопасность, жилищное строительство, выпуск суперкомбайнов: какие темы обсуждали на совещании у Президента -10

Алексей Васкевич главный зоотехник ОАО «Агрокомбинат «Южный»:
Самое выгодное в Беларуси сейчас – это именно молоко, так как оно идет и на экспорт. Как мы раньше доили с маленькими удоями – так работать в принципе нельзя. Должны быть модернизированные комплексы, секции как положено, это помогает соблюдению технологии. Здесь компьютер очень сильно помогает специалисту. Молоко – это основной заработок для фермы, для колхоза. Молоко в нашем хозяйстве на данном этапе в среднем дает 112 % к уровню прошлого года.

Об овощехранилищах

А еще не тот урожай, что в поле, а тот, что в амбаре: строительство овощехранилищ, силосно-сенажных траншей – темы тоже наиважнейшие.

Александр Лукашенко:
Это самый важный сегодня вопрос в сельском хозяйстве. Наиважнейший. Мы уже переживали подобную эпопею со строительством складов, картофелехранилищ, овоще-, плодохранилищ и так далее. Вы помните полевые бурты, укрытые соломой и присыпанные землей, почвой. В результате по весне от 30 % до 50 %, а иногда и 100 % картошки приходило в негодность. Гниль. Когда мы построили подобные хранилища, мы сегодня до нового урожая фактически имеем возможность продавать картофель по высочайшей цене.

За сохранность собранной картошки Владимир Малиновский больше не волнуется. Новые хранилища сберегут и товарный вид, и вкус картофеля до следующего урожая. Выращенный продукт влет уходит на экспорт от России до Азербайджана.

Зарплаты, цены, продовольственная безопасность, жилищное строительство, выпуск суперкомбайнов: какие темы обсуждали на совещании у Президента -13

Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана»:
Современные технологии позволяют нам иметь сохранность картофеля порядка 95 %. При тех технологиях, при которых работали, мы теряли как минимум 10 %, иногда даже 15 %. Были годы и несколько выше.

С новыми картофелехранилищами рентабельность в хозяйстве получается минимум 40 %. Здесь планируют вдвое увеличить посевные площади. В целом по стране эта работа тоже должна вестись постоянно.

О суперкомбайнах

Шла речь и новых комбайнах.

Зарплаты, цены, продовольственная безопасность, жилищное строительство, выпуск суперкомбайнов: какие темы обсуждали на совещании у Президента -16

Александр Лукашенко:
Тот комбайн, который мы апробировали недавно в Могилевской и Витебской областях, неплохой. Комбайн хорош: убирает чисто, ничем не уступает импортным аналогам. Хорошо, что нынешние конструкторы «Гомсельмаша» на этом не останавливаются. Они заявляют, что есть направления, по которым еще можно улучшить этот комбайн. Ну а от Семашко я жду отечественный двигатель для подобных комбайнов. Хорошие немецкие и американские двигатели, но у нас есть свой моторный завод. А в общем комбайн неплохой. Еще одно направление в «Гомсельмаше» – создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду тут раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть.

О продовольственной безопасности

Тему продовольственной безопасности Президент назвал важнейшей на сегодняшний день.

Зарплаты, цены, продовольственная безопасность, жилищное строительство, выпуск суперкомбайнов: какие темы обсуждали на совещании у Президента -19

Александр Лукашенко:
Я внимательно отслеживаю то, о чем пишут в различных средствах массовой информации. Ошибка журналистов состоит в том, что они везде пишут о неком героизме на уборке урожая, в том числе Президента. Никакого героизма на уборке нет. Это упрощенный подход к тому, что делаю я и все тысячи людей, которые сегодня заняты в том числе и уборкой. Речь идет исключительно о продовольственной безопасности нашей страны.

Ерничать здесь никому не надо, потому что те из пятой колонны, которым чем хуже, тем лучше, пытаются тут что-то подкритиковывать, что-то там подсмотреть, рассмотретью Они просто смешно выглядят в глазах людей. Особенно тех людей, которые сегодня действительно вкалывают на хлебном поле.

Вопрос стоит шире, это вопрос продовольственной безопасности. Когда люди будут накормлены, когда каждый будет иметь, по-народному говоря, кусок хлеба на столе каждый день, тогда и в стране будет мир и порядок.

# Трудоустройство # Александр Лукашенко # Фотофакт # Андрей Кобяков

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