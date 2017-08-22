Зарплаты, цены, продовольственная безопасность, жилищное строительство, выпуск суперкомбайнов: какие темы обсуждали на совещании у Президента

Новости Беларуси. Экономический штаб страны. Цены, зарплаты, занятость, экспорт, продовольственная безопасность, жилищное строительство и даже выпуск суперкомбайнов – эти и другие темы обсуждали 22 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент и правительство говорили о ключевых позициях: выполнении годовых прогнозов, контроле над ценообразованием и развитии рынка труда. Экономика подросла, а шесть из семи главных показателей выполнены. К концу 2017 года должен быть превышен и запланированный рост реальных доходов населения. Евгений Горин, СТВ:

В ходе сегодняшнего рабочего формата Александра Лукашенко с правительством во Дворце Независимости были затронуты самые важные аспекты социально экономического развития страны. Они казались не только работы экономики на первые семь месяцев, но и перспектив 2018 года. В правительстве приоритет видят в сохранении роста экономики. ВВП с начала года увеличился на 1,1%. Стало больше золотовалютных резервов. Лучше продаются отечественные товары и услуги за границу. Положительных цифр много. О строительстве жилья Президент напомнил, что за лесом статистики надо видеть людей. Не надо отчетности. Как эти конкретные цифры скажутся на жизни белорусов? Вот строительство жилья – нельзя его сворачивать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если кто-то в правительства хочет свернуть строительство жилья, я им советую немедленно перейти в однокомнатные и двухкомнатные квартиры вместе со своими семьями или пойти, снять квартиру по найму и жить с хозяевами. Для многодетных семей в 2017 году уже предусмотрено строительства 6600 квартир за счет льготного кредитования. Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Уже у нас традиционные лидеры в сфере жилищного строительства – Беларусбанк и Агробанк – готовы представить 0,25 миллиарда рублей кредитные ресурсов для того, чтобы построить жилье с государственной поддержкой для нуждающихся. Мы рассчитываем, что вот этот добовок позволит нам выйти в этом году на строительство жилья с государственной поддержкой, не менее 500 квадратных метров жилья. Если так, для справки, то изначально планировалось около 300. А в целом по республике мы подтверждаем, что будет построено минимум 3,5 миллиона квадратных метров жилья. О трудоустройстве и безработице Год назад коэффициент напряженности на рынке труда был 1,6. Сейчас – 0,6 безработного на одну вакансию. Предложения на рынке труда увеличились вдвое.

Александр Лукашенко:

У нас по-прежнему предприятия продолжают больше увольнять, чем принимать на работу. По крайней мере по той информации, которой я располагаю. В чем дело? Еще неопределеннее ситуация с закрывающимися предприятиями. Куда уходят люди? На бумаге новые рабочие места вроде бы и создаются, а на деле – сплошное очковтирательство. Если это не так, хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. На рынке труда ситуация стабильная. На новые рабочие места устроились 31 тысяча человек. О ценообразовании и реальных доходах населения Премьер ответил, как выполняются поручения Президента по контролю за ценами в стране. Инфляция ниже, чем ожидали. Но есть примеры, когда стоимость отдельных товаров (некоторых лекарств, например) кусается. Средняя зарплата по стране 23 августа тоже обсуждалась.

Андрей Кобяков:

Подтягиваются реальные доходы населения – 99,2. И мы предполагаем, что по итогам года мы выйдем на 102,7, поскольку у предприятий и отраслей появилась возможность рассмотреть вопросы изменения заработной платы в сторону увеличения. О молочно-товарных комплексах Улучшаются финансовые показатели работы предприятий. Главный источник ускорения экономического роста – восстановление покупательской способности людей, рост розницы и сельского хозяйства. Молочные предприятия увеличили чистую прибыль более чем в четыре раза. Александр Лукашенко:

Я уже говорил о том: это величайшее наше достижение, что мы в свое время вовремя схватились за эти молочно-товарные комплексы. Если бы этого не было, сегодня бы и сельское хозяйство отсутствовало в стране. Молоко сегодня рентабельно. И в целом, в основном, на молочно-товарных комплексах, которые модернизированы и отстроены, высочайшее качество молочного сырья, из которого мы производим шикарную продукцию, которая сегодня пользуется спросом во всем мире. Да и насытили свой рынок. И это деньги, это не убыточная продукция. Поэтому настало время закончить этот процесс. Этот молочно-товарный комплекс был одной из первых ласточек большой модернизации белорусской молочной отрасли. Вложенные средства давно окупились. В год здесь получают 6500 тонн молока, 90 % которого класса «экстра». Алексей Васкевич уверен: добиться такого стабильно высокого результата без модернизации было бы практически невозможно.

Алексей Васкевич главный зоотехник ОАО «Агрокомбинат «Южный»:

Самое выгодное в Беларуси сейчас – это именно молоко, так как оно идет и на экспорт. Как мы раньше доили с маленькими удоями – так работать в принципе нельзя. Должны быть модернизированные комплексы, секции как положено, это помогает соблюдению технологии. Здесь компьютер очень сильно помогает специалисту. Молоко – это основной заработок для фермы, для колхоза. Молоко в нашем хозяйстве на данном этапе в среднем дает 112 % к уровню прошлого года. Об овощехранилищах А еще не тот урожай, что в поле, а тот, что в амбаре: строительство овощехранилищ, силосно-сенажных траншей – темы тоже наиважнейшие. Александр Лукашенко:

Это самый важный сегодня вопрос в сельском хозяйстве. Наиважнейший. Мы уже переживали подобную эпопею со строительством складов, картофелехранилищ, овоще-, плодохранилищ и так далее. Вы помните полевые бурты, укрытые соломой и присыпанные землей, почвой. В результате по весне от 30 % до 50 %, а иногда и 100 % картошки приходило в негодность. Гниль. Когда мы построили подобные хранилища, мы сегодня до нового урожая фактически имеем возможность продавать картофель по высочайшей цене. За сохранность собранной картошки Владимир Малиновский больше не волнуется. Новые хранилища сберегут и товарный вид, и вкус картофеля до следующего урожая. Выращенный продукт влет уходит на экспорт от России до Азербайджана.

Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана»:

Современные технологии позволяют нам иметь сохранность картофеля порядка 95 %. При тех технологиях, при которых работали, мы теряли как минимум 10 %, иногда даже 15 %. Были годы и несколько выше. С новыми картофелехранилищами рентабельность в хозяйстве получается минимум 40 %. Здесь планируют вдвое увеличить посевные площади. В целом по стране эта работа тоже должна вестись постоянно. О суперкомбайнах Шла речь и новых комбайнах.

Александр Лукашенко:

Тот комбайн, который мы апробировали недавно в Могилевской и Витебской областях, неплохой. Комбайн хорош: убирает чисто, ничем не уступает импортным аналогам. Хорошо, что нынешние конструкторы «Гомсельмаша» на этом не останавливаются. Они заявляют, что есть направления, по которым еще можно улучшить этот комбайн. Ну а от Семашко я жду отечественный двигатель для подобных комбайнов. Хорошие немецкие и американские двигатели, но у нас есть свой моторный завод. А в общем комбайн неплохой. Еще одно направление в «Гомсельмаше» – создать суперкомбайн, который будет превосходить импортные аналоги. Я не буду тут раскрывать все секреты, но такие задумки и уже конкретные наработки у конструкторов есть. О продовольственной безопасности Тему продовольственной безопасности Президент назвал важнейшей на сегодняшний день.