Зарплаты, цены и услуги ЖКХ. Президент обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Новости Беларуси. Стоимость квадратного метра жилья не должна превышать среднемесячный заработок. Задача на 2017 год – довести его по стране до тысячи рублей, однако деньги должны быть заработаны. На это обратил внимание Президент, обращаясь 21 апреля с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Основа роста зарплат, как подчеркнул глава государства, повышение производительности труда.

А это уже задача для Правительства. И для ее решения необходима работа по многим направлениям: от внедрения IT-технологий в современные производства до подготовки высококвалифицированных кадров. Кстати, на этом вопросе глава государства остановился отдельно. По мнению Александра Лукашенко, в колледжи и вузы молодые люди не должны идти только по набранным баллам и наугад. Приобретать навыки в профессии необходимо еще со школьной скамьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе ежегодного послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко затронул ключевые темы развития страны.

Была очерчена концепция создания более эффективной экономики, задействования трудовых ресурсов.

Говорилось о развитии сектора IT, создании инновационных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Говорилось об оптимизации госструктур.

Но это темы глобальные.

Президент останавливался на таких вопросах, как зарплаты, цены и тарифы на ЖКУ.

Государство и дальше продолжит самым пристальным образом контролировать эти направления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основа роста зарплат – повышение производительности труда. Это аксиома. Задача комплексная. Здесь завязаны такие проблемы, как дальнейшее перевооружение старых, создание новых производств, внедрение современных технологий, повсеместная автоматизация. Но такие масштабные сдвиги – дело не одного года. А вот в чем мы сможем получить мгновенную отдачу, так это в улучшении организации труда. Имеется в виду комплекс мер, начиная с сокращения излишней численности работающих там, где это возможно (ни в коем случае людей с предприятий на улицу не выбрасывать – вопрос должен согласовываться с органами власти, человека надо перевести через улицу и направить на другую работу), соблюдения трудовой и технологической дисциплины и заканчивая системой стимулирования работы.

Следует придерживаться понятной системы: произвел – продал – получил.

Нет качественного, ликвидного товара – нет зарплаты.

Правительству поставлена задача (всем – не только Правительству): обеспечить в этом году средний заработок по стране не менее Br1000. Некоторые ответственные лица в разговорах, как я уже упоминал, между собой называют эту цифру неподъемной. Хочу предостеречь кое-кого от упаднических заявлений: кто не может поднимать, надо уходить на более легкую работу.



Несколько слов о ценах. В 2016 году мы смоги не допустить их существенного роста. Аналогичная ситуация складывается и сейчас. Контроль будет продолжен. Мы создали специальное Министерство торговли и антимонопольного регулирования, в обязанности которого вменили мониторинг цен на потребительском рынке. Но контролировать цены должны все, чтобы не допустить их необоснованного роста.



Вы знаете, что меня настораживает? Недавно наш министр торговли, которому была поставлена четкая задача, отойдя от этой задачи, заявил: «Вы знаете, мы не будем, наверное, контролировать цены. Мы больше будем ориентироваться на развитие конкуренции». Повторяю вам публично: никакие реформаты и МВФ вам не указ. Запомните это. Контролируйте ценообразование, особенно по тем товарам, которые подлежат контролю.



Вопрос, который сегодня в наибольшей степени волнует людей, – это тарифы на услуги ЖКХ.

Мы вынуждены их постепенно повышать, иначе реального оздоровления экономики не добиться. Мы внедрили безналичные жилищные субсидии. Мною поручено еще раз изучить, как действует эта система. Если нужно, примем дополнительные меры. Но хочу предупредить: повышение тарифов может быть оправдано только при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат. А также при росте заработной платы, доходов населения.

Огромное внимание Президентом было уделено социальной политике.

Человеческий капитал для Беларуси – самая большая ценность.

В этой связи возрастает роль молодежи, ее воспитания. Начиная со школы и заканчивая подготовкой конкретных специалистов. Только в 2017 году белорусские вузы выпустят 80 тысяч таких молодых людей. Глава государства напомнил чиновникам замечать и продвигать талантливую молодежь.

Много внимания было уделено и формированию здоровой нации. В частности Александр Лукашенко поставил задачу решить проблему здоровья молодежи в этой пятилетке.