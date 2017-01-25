Зарплата в $500, госзакупки, антимонопольное регулирование: планы правительства на весеннюю сессию

Новости Беларуси. Антимонопольное регулирование, поправки в Уголовный кодекс, а также законопроекты в сфере трудовых и пенсионных отношений. Планы на весеннюю сессию обсуждали 25 января в нижней палате парламента. Всего на рассмотрении здесь находится 36 законопроектов.

Кроме того, в Палату представителей поступил декрет главы государства. Один из самых обширных – экономический блок. Вновь актуальны вопросы об инвестиционных фондах, госзакупках, о развитии конкуренции, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы в последние два года достаточно серьезно, как говорят экономисты, просели. И, безусловно, нам нужно вернуться на старую траекторию. В том числе это связано и сповышением уровня благостостояния наших людей.

Задача главой государства поставлена: в 2017 году выйти на уровень доходов 500 долларов в эквиваленте.

Поэтому будет целый ряд законопроектов. Есть проекты по антимонопольному регулированию, это для нас очень важно, есть вопросы, которые очень серьезное значение имеют по чекам приватизационным, которые волнуют наше население. Есть вопросы, которые регулируют отношения в сфере госзакупок. Все, что связано с выходом на внешние рынки нас очень волнует.

Озвучены и планы международного сотрудничества. Парламентский диалог планируется развивать с Казахстаном, Индией, Китаем. Среди новых направлений – африканский континент.

Импульс к развитию сотрудничества с этими странами дал недавний визит главы белорусского государства в Египет и Судан. Кроме того, идет активная подготовка к ежегодной сессии Парламентской ассамблеи СНГ. Она пройдет летом в Минске.