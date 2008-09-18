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Зарегистрированы кандидаты в верхнюю палату белорусского парламента

18 сентября 2008 07:42
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Кандидатами выдвинуто 56 человек.Среди них, как известные политики, так и новички. Напомним, эти выборы не прямые. Это значит, что сенаторы избираются не населением, а на заседаниях Советов депутатов. Среди кандидатов 13 госслужащих, 22 руководителя различных организаций, 3 ректора высших учебных заведений. Процедуру регистрации провел сегодня на заседании Центризбирком Беларуси.

Столичная милиция на парламентских выборах будет работать в штатном режиме. Правоохранители обеспечат надлежащий правопорядок.

Во время выборов в столице на избирательных участках ожидают большое количество минчан. Поэтому некоторые корректировки в работе милиции для поддержания дорожной безопасности, как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, все же возможны.

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